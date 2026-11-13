Wembley'de yoğun mücadele: İngiltere, Hırvatistan'ı mağlup ederek kritik 3 puanı aldı

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Wembley'de yoğun mücadele: İngiltere, Hırvatistan'ı mağlup ederek kritik 3 puanı aldı

UEFA Uluslar Ligi 5. hafta karşılaşmaları hız kazandı. Taraftarların odak noktasındaki merkezî maçlardan birinde İngiltere milli takımı kendi sahasında Hırvatistan'ı konuk etti. Yüksek tempo ve mücadeleye sahne olan çetin maçta ev sahibi ekip rakibini 2:1 skorla mağlup etti.

Rogers'ın golü ve Kane'in penaltısı

Maça aktif başlayan İngilizler, ilk yarının ortalarında üstünlüklerini gole çevirdiler. Maçın 24. dakikasında ofansif orta saha oyuncusu Morgan Rogers skoru açtı (1:0).

İkinci yarının başında Hırvatlar hareketlendi ve 59. dakikada Sučić'in isabetli şutuyla dengeyi sağladılar (1:1). Ancak kısa süre sonra, 64. dakikada kaptan Harry Kane penaltıyı gole çevirerek İngiltere'yi tekrar öne geçirdi ve maçın kaderini belirledi (2:1).

Maç istatistikleri ve detaylar

Bilgiler

Final skoru

İngiltere — Hırvatistan 2:1

Goller

Morgan Rogers (24), Harry Kane (64 penaltı) — Sučić (59)

Turnuvadaki durum

İngiltere 12 puanla 2. sırada, Hırvatistan 3 puanla 3. sırada

Sahadaki ilk 11'ler

  • İngiltere: Jordan Pickford, Lewis Hall, Jarell Quansah, Dan Burn, Trent Alexander-Arnold (Ben White, 78), Declan Rice (James Garner, 78), Elliot Anderson, Jude Bellingham, Anthony Gordon (Rio Ngumoa, 77), Harry Kane, Morgan Rogers.

  • Hırvatistan: Dominik Livaković, Josip Stanišić, Luka Vušković, Joško Gvardiol, Karlo Smolčić, Mateo Kovačić, Nikola Vlašić, Martin Baturina, Sučić (Mario Pašalić, 70), Josip Mišić (Luka Modrić, 76), Frano Matanović (Ante Budimir, 70).

Böylece bu önemli galibiyetin ardından İngiltere milli takımı puanını 12'ye yükselterek grupta 2. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Sizce İngiltere milli takımındaki genç ve tecrübeli oyuncu uyumu, turnuvada yüksek sonuçlar elde etmelerine ne kadar yardımcı olacak? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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