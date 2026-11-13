Rushanabonu Isoyeva Gençlik Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı

Çekişmeli ve kıran kırana geçen maç boyunca temsilcimiz yüksek beceri, güç ve irade sergiledi. Hakemlerin nihai kararına göre, Rushanabonu rakibini 4:1 skorla mağlup ederek mutlak bir üstünlükle galip geldi.

-60 kg sıkletinde ülkemizi başarıyla temsil eden yetenekli boksörümüz Rushanabonu Isoyeva şampiyonluk için yapılan final maçında Slovakya'nın deneyimli sporcusu Karolina Kollarova'ya karşı ringe çıktı.

Özbekistan spor delegasyonu, «Dakar-2026» Gençlik Olimpiyatları'nda bir büyük zafer daha elde etti. Ülkemiz sporcularının başarılarına bir onurlu altın madalya daha eklendi.

Final karşılaşmasının önemli anları Bilgiler Turnuva adı «Dakar-2026» Gençlik Olimpiyatları Sıklet ve sporcu -60 kg, Rushanabonu Isoyeva Finaldeki rakibi Karolina Kollarova (Slovakya) Final skoru 4:1 (hakem kararıyla) Sonuç Gençlik Olimpiyatları altın madalya sahibi

Özbek boksunun parlak geleceği

Özbekistan Boks Federasyonu tarafından onaylanan bu güzel haber, ülkemiz taraftarlarına büyük bir sevinç yaşattı. Genç sporcularımızın uluslararası arenalarda böyle yüksek zirvelere ulaşması, ülkemizde gençlik sporuna verilen önemin ve üst düzey hazırlık sürecinin somut bir sonucudur. Rushanabonu Isoyeva'yı bu tarihi zaferinden dolayı içtenlikle tebrik ederiz!

Sizce genç boksörlerimizin «Dakar-2026» Olimpiyatları'ndaki bu başarıları, gelecekteki büyük turnuvalarda nasıl bir zafer temelini oluşturacak? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!