Rushanabonu Isoyeva Gençlik Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı
Özbekistan spor delegasyonu, «Dakar-2026» Gençlik Olimpiyatları'nda bir büyük zafer daha elde etti. Ülkemiz sporcularının başarılarına bir onurlu altın madalya daha eklendi.
Final maçı ve Slovak rakibe karşı zafer
-60 kg sıkletinde ülkemizi başarıyla temsil eden yetenekli boksörümüz Rushanabonu Isoyeva şampiyonluk için yapılan final maçında Slovakya'nın deneyimli sporcusu Karolina Kollarova'ya karşı ringe çıktı.
Çekişmeli ve kıran kırana geçen maç boyunca temsilcimiz yüksek beceri, güç ve irade sergiledi. Hakemlerin nihai kararına göre, Rushanabonu rakibini 4:1 skorla mağlup ederek mutlak bir üstünlükle galip geldi.
Final karşılaşmasının önemli anları
Bilgiler
Turnuva adı
«Dakar-2026» Gençlik Olimpiyatları
Sıklet ve sporcu
-60 kg, Rushanabonu Isoyeva
Finaldeki rakibi
Karolina Kollarova (Slovakya)
Final skoru
4:1 (hakem kararıyla)
Sonuç
Gençlik Olimpiyatları altın madalya sahibi
Özbek boksunun parlak geleceği
Özbekistan Boks Federasyonu tarafından onaylanan bu güzel haber, ülkemiz taraftarlarına büyük bir sevinç yaşattı. Genç sporcularımızın uluslararası arenalarda böyle yüksek zirvelere ulaşması, ülkemizde gençlik sporuna verilen önemin ve üst düzey hazırlık sürecinin somut bir sonucudur. Rushanabonu Isoyeva'yı bu tarihi zaferinden dolayı içtenlikle tebrik ederiz!
Sizce genç boksörlerimizin «Dakar-2026» Olimpiyatları'ndaki bu başarıları, gelecekteki büyük turnuvalarda nasıl bir zafer temelini oluşturacak? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!
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