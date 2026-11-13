Arda Güler'in süper golü yetmedi: Belçika, Türkiye'yi deplasmanda mağlup etti

1 dk okuma8
Arda Güler'in süper golü yetmedi: Belçika, Türkiye'yi deplasmanda mağlup etti

UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik mücadelelerden birinde Türkiye A Milli Takımı, sahasında Belçika'yı konuk etti. Çekişmeli ve gollü geçen zorlu karşılaşmada konuk ekip rakibinin direncini kırarak, 2:1 skorla sahadan galip ayrıldı.

Güler'in şaheser golü ve Belçikalıların yanıtı

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk yarının ortalarında öne geçti. Türkiye'nin genç yıldızı Arda Güler 20. dakikada attığı muhteşem süper golle stadyumu ayağa kaldırdı (1:0).

Ancak Belçika bu gole yanıt vermekte gecikmedi. Deneyimli yıldızlar kısa sürede oyunun kaderini değiştirdi:

  • 27. dakika: Takım kaptanı Kevin de Bruyne dengeyi sağladı (1:1).

  • 30. dakika: Charles de Ketelaere, rakip fileleri bir kez daha havalandırarak konuk ekibi öne geçirdi (1:2).

Maç istatistikleri ve detaylar

Bilgiler

Maç sonucu

Türkiye — Belçika 1:2

Goller

Arda Güler (20) — Kevin de Bruyne (27), Charles de Ketelaere (30)

Gruptaki durum

Belçika 9 puanla 2. sırada, Türkiye puansız olarak 4. sırada

Kadro ve oyuncu değişiklikleri

  • Türkiye: Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür (Zeki Çelik, 70), İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu (Orkun Kökçü, 58), Salih Özcan, Kenan Yıldız (Can Uzun, 80), Arda Güler, Enes Ünal (Emre Güler, 58).

  • Belçika: Senne Lammens, Timothy Castagne, Brandon Mechele, Joel Ordóñez, Maxim De Cuyper, Kevin de Bruyne (Leandro Trossard, 69), Nicolas Raskin (Hans Vanaken, 90+3), Youri Tielemans, Diego Moreira (Dodi Lukebakio, 68), Charles de Ketelaere, Jérémy Doku (Stanis Idumbo, 80).

Puan durumundaki değişiklikler

Bu önemli galibiyetin ardından Belçika puanını 9'a yükselterek A Grubu'nda 2. sıraya yerleşti. Türkiye ise henüz puanla tanışamadığı için grupta 4. sırada yer alıyor.

Sizce Arda Güler'in süper golünden sonra Türkiye neden üstünlüğünü koruyamadı? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın!

Makaleyi beğendiniz mi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
Zamin'i takip edin:Telegram kanalıGoogle'da takip et

Abonelikle reklam yok

Zamin Premium — aylık 4 900 UZS

Yorumlar0

İlanlar

İş birliği
  1. Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
    Teknoloji
    Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
  2. Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
    Teknoloji
    Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
  3. Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
    Spor
    Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
  4. Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
    Otomobil
    Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
  5. Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
    Toplum
    Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
  6. Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
    Yaşam
    Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

İlgili haberler

En çok okunan Spor haberleri