Arda Güler'in süper golü yetmedi: Belçika, Türkiye'yi deplasmanda mağlup etti

UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik mücadelelerden birinde Türkiye A Milli Takımı, sahasında Belçika'yı konuk etti. Çekişmeli ve gollü geçen zorlu karşılaşmada konuk ekip rakibinin direncini kırarak, 2:1 skorla sahadan galip ayrıldı.

Güler'in şaheser golü ve Belçikalıların yanıtı

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk yarının ortalarında öne geçti. Türkiye'nin genç yıldızı Arda Güler 20. dakikada attığı muhteşem süper golle stadyumu ayağa kaldırdı (1:0).

Ancak Belçika bu gole yanıt vermekte gecikmedi. Deneyimli yıldızlar kısa sürede oyunun kaderini değiştirdi:

27. dakika: Takım kaptanı Kevin de Bruyne dengeyi sağladı (1:1).

30. dakika: Charles de Ketelaere, rakip fileleri bir kez daha havalandırarak konuk ekibi öne geçirdi (1:2).

Maç istatistikleri ve detaylar Bilgiler Maç sonucu Türkiye — Belçika 1:2 Goller Arda Güler (20) — Kevin de Bruyne (27), Charles de Ketelaere (30) Gruptaki durum Belçika 9 puanla 2. sırada, Türkiye puansız olarak 4. sırada

Kadro ve oyuncu değişiklikleri

Türkiye: Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür (Zeki Çelik, 70), İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu (Orkun Kökçü, 58), Salih Özcan, Kenan Yıldız (Can Uzun, 80), Arda Güler, Enes Ünal (Emre Güler, 58).

Belçika: Senne Lammens, Timothy Castagne, Brandon Mechele, Joel Ordóñez, Maxim De Cuyper, Kevin de Bruyne (Leandro Trossard, 69), Nicolas Raskin (Hans Vanaken, 90+3), Youri Tielemans, Diego Moreira (Dodi Lukebakio, 68), Charles de Ketelaere, Jérémy Doku (Stanis Idumbo, 80).

Puan durumundaki değişiklikler

Bu önemli galibiyetin ardından Belçika puanını 9'a yükselterek A Grubu'nda 2. sıraya yerleşti. Türkiye ise henüz puanla tanışamadığı için grupta 4. sırada yer alıyor.

Sizce Arda Güler'in süper golünden sonra Türkiye neden üstünlüğünü koruyamadı? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın!