Jude Bellingham İngiltere'de Yılın Futbolcusu seçildi

Real Madrid orta sahası Jude Bellingham, İngiltere Milli Takımı'nda yılın en iyi futbolcusu seçildi. 23 yaşındaki oyuncu, bu ödülü üst üste ikinci kez kazandı.

Bellingham, 2026 yılında "Üç Aslan" formasıyla çıktığı 12 maçta 7 gol ve 1 asist kaydetti. Attığı 7 golün tamamı Dünya Kupası'nda geldi.

Bellingham'dan rekor sonuç

İngiliz oyuncu için büyük turnuvalarda 7 gol atmak rekor bir başarı oldu. Taraftarlar, takımın resmi uygulaması üzerinden yaptıkları oylamada Bellingham'ı yılın en iyi futbolcusu olarak belirledi.

İngiltere, 2026 Dünya Kupası'nı bronz madalya ile tamamladı. Bu, milli takımın 1966'daki şampiyonluğundan bu yana Dünya Kupalarındaki en iyi derecesi oldu.

Böylece Bellingham, üst üste iki yıl İngiltere Milli Takımı'nda yılın futbolcusu ödülünü kazanan oyuncu oldu.