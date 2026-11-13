Sabrina Chakomanova Özbek kızları arasında ilk kez Gençlik Olimpiyatları şampiyonu oldu

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Sabrina Chakomanova Özbek kızları arasında ilk kez Gençlik Olimpiyatları şampiyonu oldu

Özbekistan spor dünyasında gerçekten tarihi bir olay yaşandı. «Dakar-2026» Gençlik Olimpiyatları'nın finaline kadar başarıyla ilerleyen -54 kg sıkletindeki yetenekli boksörümüz Sabrina Chakomanova altın madalya için yapılan final maçında da mutlak bir üstünlük sergileyerek podyumun en üst basamağına çıktı.

Final maçı ve rakibe karşı kesin üstünlük

Altın madalya için gerçekleşen şiddetli ve çetin mücadelede sporcumuz, Kolombiyalı rakibi Salas Trejos ile karşılaştı. Maç boyunca taktiksel ve fiziksel açıdan üstün bir hazırlık sergileyen Sabrina, maçın kontrolünü tamamen eline aldı.

Hakemlerin oybirliğiyle verdiği adil karara göre temsilcimiz, rakibini 5:0 skoruyla mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Özbekistan Boks Federasyonu'nun onayına göre bu başarı, ülkemiz boks tarihinde kızlar kategorisinde ilk Gençlik Olimpiyatları şampiyonu unvanını kazandırdı.

Final maçı ve müsabaka detayları

Bilgiler

Müsabaka Adı

«Dakar-2026» Gençlik Olimpiyatları

Sıklet ve Sporcu

-54 kg, Sabrina Chakomanova

Finaldeki Rakibi

Salas Trejos (Kolombiya)

Final Skoru

5:0 (hakemlerin oybirliği kararı)

Tarihi Önemi

Özbek kızları arasında ilk Gençlik Olimpiyatları şampiyonu

Özbek boksunun yeni zirveleri

Sabrina Chakomanova'nın bu zaferi sadece onun kişisel başarısı değil, aynı zamanda ülkemizde kadın sporunun, özellikle boksun geliştirilmesi adına yapılan çalışmaların bir diğer parlak meyvesidir. Tüm halkımızı ve taraftarlarımızı bu büyük zaferden dolayı tebrik ederiz!

Sizce Sabrina Chakomanova'nın bu tarihi başarısı, ülkemizdeki genç kızların spora olan ilgisini artırmada nasıl bir öneme sahip? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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