Sabrina Chakomanova Özbek kızları arasında ilk kez Gençlik Olimpiyatları şampiyonu oldu

Özbekistan spor dünyasında gerçekten tarihi bir olay yaşandı. «Dakar-2026» Gençlik Olimpiyatları'nın finaline kadar başarıyla ilerleyen -54 kg sıkletindeki yetenekli boksörümüz Sabrina Chakomanova altın madalya için yapılan final maçında da mutlak bir üstünlük sergileyerek podyumun en üst basamağına çıktı.

Final maçı ve rakibe karşı kesin üstünlük

Altın madalya için gerçekleşen şiddetli ve çetin mücadelede sporcumuz, Kolombiyalı rakibi Salas Trejos ile karşılaştı. Maç boyunca taktiksel ve fiziksel açıdan üstün bir hazırlık sergileyen Sabrina, maçın kontrolünü tamamen eline aldı.