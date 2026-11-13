İspanya deplasmanda Çekya'yı mağlup etti: Güvenli galibiyet ve üç puan

UEFA Uluslar Ligi 5. hafta karşılaşmaları yüksek tempoda ve heyecan dolu geçmeye devam ediyor. Turnuvanın liderlerinden biri olan İspanya milli takımı deplasmanda Çekya konuğu oldu. Prag'da oynanan çekişmeli mücadelede konuk ekip rakibini 2:0 skorla mağlup ederek gruptaki konumunu sağlamlaştırdı.

Maçın kaderini belirleyen goller

Maça aktif başlayan İspanyollar, ilk yarının ortalarında kontrolü ele aldı. Oyunun 39. dakikasında orta saha oyuncusu Alex Baena kazanılan penaltıyı gole çevirerek skoru açtı (0:1).

Çekya milli takımı beraberlik için çabalasa da, 72. dakikada Krejčí'nin kırmızı kart görerek oyun dışı kalması ev sahibinin durumu düzeltmesini zorlaştırdı. Maçın uzatma dakikalarında ise oyuna sonradan giren Marc Pubill (90+6) son noktayı koydu ve skoru 0:2'ye getirdi.