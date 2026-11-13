İspanya deplasmanda Çekya'yı mağlup etti: Güvenli galibiyet ve üç puan
UEFA Uluslar Ligi 5. hafta karşılaşmaları yüksek tempoda ve heyecan dolu geçmeye devam ediyor. Turnuvanın liderlerinden biri olan İspanya milli takımı deplasmanda Çekya konuğu oldu. Prag'da oynanan çekişmeli mücadelede konuk ekip rakibini 2:0 skorla mağlup ederek gruptaki konumunu sağlamlaştırdı.
Maçın kaderini belirleyen goller
Maça aktif başlayan İspanyollar, ilk yarının ortalarında kontrolü ele aldı. Oyunun 39. dakikasında orta saha oyuncusu Alex Baena kazanılan penaltıyı gole çevirerek skoru açtı (0:1).
Çekya milli takımı beraberlik için çabalasa da, 72. dakikada Krejčí'nin kırmızı kart görerek oyun dışı kalması ev sahibinin durumu düzeltmesini zorlaştırdı. Maçın uzatma dakikalarında ise oyuna sonradan giren Marc Pubill (90+6) son noktayı koydu ve skoru 0:2'ye getirdi.
Maç istatistikleri ve detaylar
Bilgiler
Final skoru
Çekya — İspanya 0:2
Goller
Alex Baena (39 penaltı), Marc Pubill (90+6)
Turnuva durumu
İspanya 15 puanla 1. sırada, Çekya 0 puanla 4. sırada
İhlaller
Sarı kartlar: Porro, Merino — Kırmızı kart: Krejčí (72)
İlk 11'ler
Çekya: Matěj Kovář, Vladimír Coufal, David Zima, Ladislav Krejčí, Lukáš Jurásek, Václav Černý, Alex Král, Hannush Ambros (Matěj Víšek, 76), Adam Hložek, Lukáš Provod (Jan Šubert, 66), Tomáš Naderi (David Hopi, 66).
İspanya: Unai Simón, Pedro Porro (Marc Pubill, 76), Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Martín Zubimendi, Fabián Ruiz (Pedri, 76), Yeremy Pino (Mikel Merino, 66), Fermín López (Alex de Frutos, 82), Alex Baena, Ferran Torres (Samuel Fernández, 66).
Böylece İspanya milli takımı deplasmandan güvenli bir galibiyet ve üç puanla dönmüş oldu.
Sizce İspanya milli takımının bu istikrarlı ve güçlü oyunu, Uluslar Ligi şampiyonluğuna ulaşmalarına ne kadar yardımcı olacak? Yorumlarınızı bekliyoruz!
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