Manchester City'de endişe: Erling Haaland, Portekiz maçında sakatlandı

UEFA Uluslar Ligi 4. hafta mücadelesinde Portekiz ile Norveç arasındaki zorlu karşılaşma Manchester Cityve İskandinav ekibinin taraftarları için ciddi bir endişeyle sona erdi. Norveç Milli Takımı'nın 26 yaşındaki yıldızı Erling Haaland, maçın ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Bu kayıp, sadece Norveç'in maç sonucunu değil, aynı zamanda 'City'nin önümüzdeki günlerdeki kritik maçlarını da doğrudan etkileyebilir.

67. dakikadaki işaret ve Portekiz'in galibiyet golü

Lizbon'da oynanan maçta Portekiz savunması arasında kalan Haaland gol atma başarısı gösteremedi:

Zorunlu değişiklik: İkinci yarının ortalarında 26 yaşındaki forvet, oyuna devam edemeyeceğini yedek kulübesine işaret ederek belirtti ve 67. dakikada yerini Jørgen Strand Larsen'e bıraktı;

Oyun dinamiğinin bozulması: Haaland sahadan ayrıldığında skor 1-1'di (Norveç'in tek golünü savunma oyuncusu Kristoffer Ajer kaydetmişti);

Mağlubiyet golü: Forvetin çıkışından sonra rakip baskısı arttı ve 79. dakikada Portekiz ikinci golü bularak sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Norveç sağlık ekibi, forvetin durumuyla ilgili ilk kontrolleri gerçekleştiriyor. Sakatlığın ciddiyeti ve iyileşme süreci, detaylı tıbbi tetkiklerin ardından resmen açıklanacak.

Liverpool ile oynanacak dev maç öncesi büyük korku

Haaland'ın sakatlığı, Pep Guardiola'nın öğrencileri için en kötü zamanda gerçekleşti:

Merkezi mücadele: İngiltere Premier Lig takvimine göre, Manchester City11 Ekim'de ezeli rakibi Liverpool ile çok önemli bir maça çıkacak;

Hücumdaki baş ağrısı: Norveçli golcünün bu dev karşılaşmaya kadar sahalara dönüp dönemeyeceği şu an için büyük bir soru işareti.

Eğer tıbbi sonuçlar beklenenden daha ciddi çıkarsa, Manchester Cityşampiyonluk yarışındaki bu kritik maçta ana gol makinesinden yoksun mücadele etmek zorunda kalacak.