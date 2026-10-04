Modrić'in kalp ağrısı: Kendi sahasındaki 0-7'lik facianın ardından neler açıkladı?

UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftası dünya futbolu severler için gerçek bir şok sonucu beraberinde getirdi. Hırvatistan milli takımı, kendi sahasında İngiltere'yi konuk etti ve beklenmedik bir şekilde 0-7 skoruyla yıkıcı ve tarihi bir mağlubiyet aldı.

Maçın ardından Hırvatların 41 yaşındaki kaptanı ve efsanevi lideri Luka Modrić, karşılaşmanın sonucu ve takımının sahadaki çaresizliği hakkında sert ve duygusal açıklamalarda bulundu.

«Mağlup olmak mümkün ama bu şekilde değil»

Hırvatistan'ın ünlü Index gazetesinin aktardığına göre, Luka Modrić kariyerinin en zor gecelerinden birini yaşadığını gizlemedi ve 20 yıllık uluslararası kariyerinde ilk kez böyle bir utanç hissettiğini vurguladı:

«Hiçbir ikili mücadele, agresiflik, gerekli faul ve sahada birlik yoktu. 20 yıldır milli takım forması giyiyorum ve açıkça itiraf etmeliyim: İlk kez maç bittikten sonra kendimden utandım. Evet, mağlup olmak mümkün; İngiltere bizden gerçekten daha iyi oynadı. Ancak bu kadar kolay teslim olmak ve yıllarca inşa edilen itibarına zarar vermek kesinlikle kabul edilemez. İlk kez kendimden çok utandım ve bunun için tüm taraftarlardan özür dilerim.»

«Birbirimizi suçlamadan birlik olmalıyız»

Zaten ağır bir darbe alan kaptan, takımın iç dengesini korumanın ve psikolojik bir krize girmemenin önemini vurguladı:

İç çatışmalara yer yok: Modrić, ağır mağlubiyet sonrası soyunma odasında futbolcuların birbirini suçlamaması ve zor günde her zamanki gibi kenetlenmeleri gerektiğini belirtti;

Alışılmadık duygu: «Çok büyük bir farkla kaybettik. Ancak bu maçtan sonraki içsel duygu bambaşka, böyle bir durumu daha önce hiç yaşamamıştım» diye ekledi.

İngiltere'den gol şovu ve maçın detayları

Karşılaşma başından sonuna kadar konuk ekibin tam hakimiyetinde geçti. İngilizlerin hücum hattı Hırvat savunmasını darmadağın etti:

Harry Kane ve Bukayo Saka rakip fileleri ikişer kez havalandırarak duble yaptı;

Jude Bellingham, Anthony Gordon ve genç yetenek Morgan Rogers birer gol kaydetti.

Bu farklı galibiyet, İngiltere milli takımının puan durumundaki yerini önemli ölçüde sağlamlaştırdı. Hırvatistan ise tarihinin en kara sayfalarından birini hızla unutup, bir sonraki resmi maçlara zihinsel olarak yeniden hazırlanmak zorunda.