Modrić'in kalp ağrısı: Kendi sahasındaki 0-7'lik facianın ardından neler açıkladı?

·4·Spor
Modrić'in kalp ağrısı: Kendi sahasındaki 0-7'lik facianın ardından neler açıkladı?

UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftası dünya futbolu severler için gerçek bir şok sonucu beraberinde getirdi. Hırvatistan milli takımı, kendi sahasında İngiltere'yi konuk etti ve beklenmedik bir şekilde 0-7 skoruyla yıkıcı ve tarihi bir mağlubiyet aldı.

Maçın ardından Hırvatların 41 yaşındaki kaptanı ve efsanevi lideri Luka Modrić, karşılaşmanın sonucu ve takımının sahadaki çaresizliği hakkında sert ve duygusal açıklamalarda bulundu.

«Mağlup olmak mümkün ama bu şekilde değil»

Hırvatistan'ın ünlü Index gazetesinin aktardığına göre, Luka Modrić kariyerinin en zor gecelerinden birini yaşadığını gizlemedi ve 20 yıllık uluslararası kariyerinde ilk kez böyle bir utanç hissettiğini vurguladı:

«Hiçbir ikili mücadele, agresiflik, gerekli faul ve sahada birlik yoktu. 20 yıldır milli takım forması giyiyorum ve açıkça itiraf etmeliyim: İlk kez maç bittikten sonra kendimden utandım.

Evet, mağlup olmak mümkün; İngiltere bizden gerçekten daha iyi oynadı. Ancak bu kadar kolay teslim olmak ve yıllarca inşa edilen itibarına zarar vermek kesinlikle kabul edilemez. İlk kez kendimden çok utandım ve bunun için tüm taraftarlardan özür dilerim.»

«Birbirimizi suçlamadan birlik olmalıyız»

Zaten ağır bir darbe alan kaptan, takımın iç dengesini korumanın ve psikolojik bir krize girmemenin önemini vurguladı:

  • İç çatışmalara yer yok: Modrić, ağır mağlubiyet sonrası soyunma odasında futbolcuların birbirini suçlamaması ve zor günde her zamanki gibi kenetlenmeleri gerektiğini belirtti;

  • Alışılmadık duygu: «Çok büyük bir farkla kaybettik. Ancak bu maçtan sonraki içsel duygu bambaşka, böyle bir durumu daha önce hiç yaşamamıştım» diye ekledi.

İngiltere'den gol şovu ve maçın detayları

Karşılaşma başından sonuna kadar konuk ekibin tam hakimiyetinde geçti. İngilizlerin hücum hattı Hırvat savunmasını darmadağın etti:

  • Harry Kane ve Bukayo Saka rakip fileleri ikişer kez havalandırarak duble yaptı;

  • Jude Bellingham, Anthony Gordon ve genç yetenek Morgan Rogers birer gol kaydetti.

Bu farklı galibiyet, İngiltere milli takımının puan durumundaki yerini önemli ölçüde sağlamlaştırdı. Hırvatistan ise tarihinin en kara sayfalarından birini hızla unutup, bir sonraki resmi maçlara zihinsel olarak yeniden hazırlanmak zorunda.

UEFA Uluslar LigiLuka ModrićHırvatistan Milli Takımıİngiltere Milli TakımıFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Londra'da 5 gollü gerilim: İspanya, İngiltere'yi 3-2 ile devirdi!Londra'da 5 gollü gerilim: İspanya, İngiltere'yi 3-2 ile devirdi!27 Eylül 07:35Rodri, Barcelona'ya transferi hakkında ilk kez konuştu — Transferin arkasındaki sır ne?Rodri, Barcelona'ya transferi hakkında ilk kez konuştu — Transferin arkasındaki sır ne?15 Eylül 15:4040 yaşında Milan'ın güvenini kazandı: Modrić yeni sözleşme imzaladı40 yaşında Milan'ın güvenini kazandı: Modrić yeni sözleşme imzaladı23 Temmuz 18:22Hakan Çalhanoğlu: Luka Modrić’in Şakaları ve Şampiyonluk PlanlarıHakan Çalhanoğlu: Luka Modrić’in Şakaları ve Şampiyonluk Planları8 Ağustos 13:31Milyarderler var ama kemer yok: Tsarukyan UFC şampiyonluğu için tüm servetinden vazgeçmeye hazırMilyarderler var ama kemer yok: Tsarukyan UFC şampiyonluğu için tüm servetinden vazgeçmeye hazır15 Eylül 18:41Luka Modric Milan ile sözleşmesini uzattı: Hırvat efsane bir sezon daha kalıyorLuka Modric Milan ile sözleşmesini uzattı: Hırvat efsane bir sezon daha kalıyor23 Temmuz 22:39
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı