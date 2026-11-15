Çin'de milli takımın onurunu temsil eden sporcular için dövmeler ciddi bir sorun haline gelebilir. derbyderbyderby.it sitesinin haberine göre, ülke spor yönetimi milli takıma çağrılan futbolculara yönelik daha katı kurallar getirdi.

Sahadaki yeni gereksinimler ve kollar

Edinilen bilgilere göre, artık milli takım formasıyla sahaya çıkan futbolcuların vücutlarının açık kısımlarında görünen her türlü dövmeyi, ten rengi özel kollar kullanarak tamamen kapatmaları zorunludur.

Aslında bu tür kurallar daha önce de mevcuttu ancak son yıllarda uygulanması sıkı bir şekilde denetlenmiyordu. Zaman zaman kurallar gevşetilip ardından kısıtlamalar tekrar artırılmış olsa da, şu anda sert önlemler yeniden yürürlüğe girdi.

Kurallar ve kısıtlamalar Detaylar Temel gereksinim Milli takım futbolcuları dövmelerini ten rengi kollarla gizlemek zorundadır Kapsam Şimdilik sadece milli takım üyeleri için geçerlidir İç lig Yerel liglerde ve kulüplerde bu tür katı kısıtlamalar henüz uygulanmıyor Temel neden Batı kültürü etkisine karşı yürütülen kapsamlı strateji

Siyasi strateji ve iç ligdeki fark

Gözlemcilere göre bu karar sadece spor etiği veya imajla ilgili değil. Uzmanlar bu önlemi, Çin yönetiminin Batı kültürü etkisine karşı yürüttüğü kapsamlı stratejinin bir parçası olarak değerlendiriyor.

Bununla birlikte, milli takımda dövmelerin gizlenmesi kesin olarak talep edilse de, ülkedeki iç şampiyonalarda ve yerel liglerde bu kısıtlamalar henüz tam olarak yürürlüğe girmedi ve onlar için şimdilik özgürlük devam ediyor.

Sizce sporculara yönelik bu tür dış görünüş kısıtlamalarının getirilmesi ne kadar doğru? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin!