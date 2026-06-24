Jude Bellingham Neden Kırmızı Kart Görmedi? FIFA'nın Yeni Kural Analizi

İngiltere ve Gana arasındaki Dünya Kupası maçının ardından, Real Madrid yıldızı Jude Bellingham hakkında beklenmedik tartışmalar ortaya çıktı. Maç sırasında rakip oyuncu Jordan Ayew ile konuşurken ağzını eliyle kapatan Bellingham, FIFA'nın yeni kuralına göre kırmızı kart görebilirdi. Ancak hakemler futbolcuyu cezalandırmamaya karar verdi ve bu durum taraftarlar arasında çeşitli sorulara yol açtı. Goal.com haber veriyor.

Mesele şu ki, FIFA 2026 Dünya Kupası için yeni bir yönetmelik yürürlüğe koydu; buna göre futbolcular rakibiyle iletişim kurarken ağzını kasten kapatırsa sahadan uzaklaştırılabilir. Bu kural, FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından önerilmişti. Buna, bu yılın başında Benfica oyuncusu Gianluca Prestianni'nin hakaret içerikli sözleri nedeniyle altı maçtan men edilmesi önayak olmuştu. Kurum başkanı, sahada karşılıklı saygı ve şeffaflığın şart olduğunu vurguladı.

Kural ne zaman geçerli olur?

Goal.com'un haberine göre, Hakemler Komitesi Başkanı Pierluigi Collina bu kurala açıklık getirdi. Onun sözlerine göre, ağzı kapatmak tek başına yasak bir hareket değildir. Sadece maç sırasında ortaya çıkan gergin durumlar veya kavgalar esnasında rakibe konuşurken ağzı kapatmak cezalandırılır. Eğer iletişim dostça veya taktiksel nitelikteyse, futbolculara karşı herhangi bir önlem alınmaz.

Bellingham ve Jordan Ayew arasındaki durumda hakemler herhangi bir husumet veya saldırganlık görmediler. Futbolcular sadece oyun durumu hakkında sakin bir şekilde konuştular. Bu nedenle VAR sistemi de duruma müdahale etmedi. Bu durum, yakın zamanda Türkiye'ye karşı maçta kırmızı kart gören Paraguay milli takım oyuncusu Miguel Almirón ile ilgili olaydan tamamen farklıdır.

Almirón, genel bir kargaşa ve kavga sırasında rakibi Mert Müldür'e konuşurken ağzını kapattığı için kırmızı kart görmüş ve tarihte bu kural nedeniyle cezalandırılan ilk futbolcu olmuştu. O zaman hakemler bunu hakaret içerikli sözleri gizleme girişimi olarak değerlendirmişti. Bellingham'ın durumunda ise böyle bir gerginlik gözlemlenmedi.

Yeni kuralın geleceği ve eleştiriler

Uzmanlar ve analistler arasında bu kurala yönelik eleştirel görüşler de mevcut. Bazı uzmanlara göre, bu kural rakibi kasten provoke etmek ve onu sahadan attırmak için bir silah olarak kullanılabilir. Örneğin, bir futbolcunun rakibini konuşmaya çekip ardından hakeme onun ağzının kapalı olduğunu gösterme ihtimali var.

Şu an için bu kural sadece FIFA yönetimindeki büyük turnuvalarda test ediliyor. Premier League gibi yerel liglerde bu düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği veya kabul edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyor. Her halükarda, modern futbolda futbolcular artık sadece hareketlerine değil, iletişim kültürüne de daha fazla dikkat etmek zorunda kalacaklar.