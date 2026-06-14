Katar milli takımı İsviçre karşısında 1 puanı kaptı (video)

Okyanus ötesinin muhteşem yeşil sahalarında başlayan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecanlı ve sürpriz sonuçlarla dolu maçlar serisi devam ediyor. B Grubu'nun 1. hafta karşılaşmasında Asya'nın güçlü temsilcilerinden Katar, Avrupa'nın zorlu ve tecrübeli devlerinden İsviçre ile karşı karşıya geldi. Maç boyunca Avrupalı oyuncular taktiksel ve fiziksel üstünlüğü ellerinde tutarak üst üste tehlikeli pozisyonlar yaratsalar da, Julen Lopetegui'nin öğrencileri gerçek bir irade ortaya koydu.

Maçın son anlarında tüm gücüyle ileri çıkan Katarlı oyuncular, rakip fileleri havalandırarak dramatik bir şekilde mağlubiyetten kurtuldular.

Dünya Kupaları tarihindeki ilk puan ve Lopetegui fenomeni

Bu çekişmeli beraberlik, maçın bitişini heyecanla bekleyen Katarlı taraftarlar için gerçek bir tarihi ana dönüştü. Çünkü Katar milli takımı, tarihinde ilk kez Dünya Kupası finallerinde resmi olarak puan almayı başardı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı bu prestijli turnuvanın, Katar futbolu için tarihteki ikinci Dünya Kupası olduğunu belirtmek gerekir. Daha önce 2022 Dünya Kupası'nda ev sahibi olarak elemesiz katılmış ve gruptaki tüm maçlarını kaybetmişlerdi. Bu sefer ise tecrübeli teknik direktör Julen Lopetegui yönetiminde takımın yeni bir kimlik kazandığı görüldü.

Aşağıdaki özel analiz tablosu aracılığıyla B Grubu'ndaki 1. hafta sonrası genel durumu ve takımların gelecek maç takvimini yakından inceleyebilirsiniz:

Grup ve hafta durumu Karşılaşan takımlar Alınan skor Gruptaki tüm takımların puan durumu 2. hafta maç takvimi 3. hafta belirleyici maçlar B Grubu, 1. hafta Katar — İsviçre Beraberlik

(Son dakikalarda gelen gol) Herkesin 1 puanı var

(Mutlak eşitlik) • İsviçre — Bosna (18 Haziran)

• Katar — Kanada (19 Haziran) • Katar — Bosna (24 Haziran)

• İsviçre — Kanada (24 Haziran) B Grubu, 1. hafta Kanada — Bosna 1 : 1 — — —

B Grubu'nda heyecan dorukta: Grupta mutlak eşitlik!

Bu dramatik beraberliğin ardından Katar ve İsviçre milli takımları hanelerine 1'er puan yazdırdı. İlginç olan ise, grubun açılış maçında da ev sahiplerinden Kanada ile Bosna-Hersek'in aynı şekilde 1-1 berabere kalmış olmasıydı. Sonuç olarak, ilk hafta sonunda B Grubu'ndaki 4 temsilcinin de 1'er puanı bulunuyor. Bu durum, bir sonraki tura çıkma mücadelesinin daha da çetin ve ilginç geçeceğinin habercisi.

Önümüzdeki kritik maçların takvimi: Artık Julen Lopetegui yönetimindeki Katar milli takımı, 2. hafta kapsamında 19 Haziran'da ev sahibi Kanada ile karşılaşacak. Grup aşamasının son maçı olan 3. haftada ise 24 Haziran'da Bosna-Hersek temsilcileriyle kozlarını paylaşacak. İsviçre milli takımı ise sırasıyla 18 Haziran'da Bosna ile, ardından 24 Haziran'da Kanada ile yeşil sahada mücadele edecek.

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