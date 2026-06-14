Katar milli takımı İsviçre karşısında 1 puanı kaptı (video)

·41·Spor
Katar milli takımı İsviçre karşısında 1 puanı kaptı (video)

Okyanus ötesinin muhteşem yeşil sahalarında başlayan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecanlı ve sürpriz sonuçlarla dolu maçlar serisi devam ediyor. B Grubu'nun 1. hafta karşılaşmasında Asya'nın güçlü temsilcilerinden Katar, Avrupa'nın zorlu ve tecrübeli devlerinden İsviçre ile karşı karşıya geldi. Maç boyunca Avrupalı oyuncular taktiksel ve fiziksel üstünlüğü ellerinde tutarak üst üste tehlikeli pozisyonlar yaratsalar da, Julen Lopetegui'nin öğrencileri gerçek bir irade ortaya koydu.

Maçın son anlarında tüm gücüyle ileri çıkan Katarlı oyuncular, rakip fileleri havalandırarak dramatik bir şekilde mağlubiyetten kurtuldular.

Dünya Kupaları tarihindeki ilk puan ve Lopetegui fenomeni

Bu çekişmeli beraberlik, maçın bitişini heyecanla bekleyen Katarlı taraftarlar için gerçek bir tarihi ana dönüştü. Çünkü Katar milli takımı, tarihinde ilk kez Dünya Kupası finallerinde resmi olarak puan almayı başardı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı bu prestijli turnuvanın, Katar futbolu için tarihteki ikinci Dünya Kupası olduğunu belirtmek gerekir. Daha önce 2022 Dünya Kupası'nda ev sahibi olarak elemesiz katılmış ve gruptaki tüm maçlarını kaybetmişlerdi. Bu sefer ise tecrübeli teknik direktör Julen Lopetegui yönetiminde takımın yeni bir kimlik kazandığı görüldü.

Aşağıdaki özel analiz tablosu aracılığıyla B Grubu'ndaki 1. hafta sonrası genel durumu ve takımların gelecek maç takvimini yakından inceleyebilirsiniz:

Grup ve hafta durumu

Karşılaşan takımlar

Alınan skor

Gruptaki tüm takımların puan durumu

2. hafta maç takvimi

3. hafta belirleyici maçlar

B Grubu, 1. hafta

Katar — İsviçre

Beraberlik


(Son dakikalarda gelen gol)

Herkesin 1 puanı var


(Mutlak eşitlik)

İsviçre — Bosna (18 Haziran)


Katar — Kanada (19 Haziran)

Katar — Bosna (24 Haziran)


İsviçre — Kanada (24 Haziran)

B Grubu, 1. hafta

Kanada — Bosna

1 : 1

B Grubu'nda heyecan dorukta: Grupta mutlak eşitlik!

Bu dramatik beraberliğin ardından Katar ve İsviçre milli takımları hanelerine 1'er puan yazdırdı. İlginç olan ise, grubun açılış maçında da ev sahiplerinden Kanada ile Bosna-Hersek'in aynı şekilde 1-1 berabere kalmış olmasıydı. Sonuç olarak, ilk hafta sonunda B Grubu'ndaki 4 temsilcinin de 1'er puanı bulunuyor. Bu durum, bir sonraki tura çıkma mücadelesinin daha da çetin ve ilginç geçeceğinin habercisi.

Önümüzdeki kritik maçların takvimi: Artık Julen Lopetegui yönetimindeki Katar milli takımı, 2. hafta kapsamında 19 Haziran'da ev sahibi Kanada ile karşılaşacak. Grup aşamasının son maçı olan 3. haftada ise 24 Haziran'da Bosna-Hersek temsilcileriyle kozlarını paylaşacak. İsviçre milli takımı ise sırasıyla 18 Haziran'da Bosna ile, ardından 24 Haziran'da Kanada ile yeşil sahada mücadele edecek.

Dünya Kupası'nın en heyecanlı ve dramatik maçlarını, Asya takımlarının turnuvadaki tarihi adımlarını, maç analizlerini ve spor dünyasına dair en güvenilir haberleri her zaman Zamin sayfalarında bizimle takip edin!

KatarİsviçreJulen LopeteguiFIFA Dünya KupasıKanada
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Mohamed Salah ve Mısır Milli Takımı: Dünya Kupası'ndaki başarısızlığa son verilecek mi?Mohamed Salah ve Mısır Milli Takımı: Dünya Kupası'ndaki başarısızlığa son verilecek mi?Bugün, 07:20Muhiddin Mamajonov sakatlık nedeniyle şampiyonluk kemerini kaybetti (video)Muhiddin Mamajonov sakatlık nedeniyle şampiyonluk kemerini kaybetti (video)Bugün, 07:02Octagon 87: Azamat Nuftillayev şampiyonluk kemerini korudu (video)Octagon 87: Azamat Nuftillayev şampiyonluk kemerini korudu (video)Bugün, 06:55Octagon 87: Jasur "Tayson" Kazak rakibini nakavt etti (video)Octagon 87: Jasur "Tayson" Kazak rakibini nakavt etti (video)Bugün, 06:36Avustralya Milli Takımı ilk turda Türkiye'yi mağlup ettiAvustralya Milli Takımı ilk turda Türkiye'yi mağlup ettiBugün, 06:15Brezilya milli takımı ilk turda Fas ile berabere kaldıBrezilya milli takımı ilk turda Fas ile berabere kaldıBugün, 05:43
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Real Madrid, Kylian Mbappe konusunda nihai kararını verdi
Real Madrid, Kylian Mbappe konusunda nihai kararını verdi