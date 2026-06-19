2026 Dünya Kupası'nda Gerginlik: Kanada ve Katar Teknik Direktörleri Arasında Neler Yaşandı?

·50·Spor
2026 Dünya Kupası'nda Gerginlik: Kanada ve Katar Teknik Direktörleri Arasında Neler Yaşandı?

Dünya Kupası'nın 2. turunda karşı karşıya gelen Kanada ve Katar milli takımları arasındaki mücadele, sadece farklı skorla (6:0) değil, sahadaki sert ve tartışmalı anlarla da hafızalara kazındı. Maç sonrası iki takım temsilcileri ve teknik direktörler arasında yaşanan ciddi tartışma, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Kanada Milli Takımı Teknik Direktörü Jesse Marsh, basın toplantısında rakip teknik adam Julen Lopetegui ile yaşadığı tartışmaya yönelik soruya oldukça kısa ve sert bir yanıt verdi.

Jesse Marsh: «Bunun hakkında konuşmak zaman kaybıdır»

Kanadalı forvet Jonathan David'in hat-trick'i ile gelen görkemli galibiyetin ardından Jesse Marsh, medya mensuplarının Lopetegui ile arasındaki anlaşmazlığa dair sorusunu yanıtsız bırakmayı tercih etti:

«USA Today» gazetesinin aktardığına göre Marsh, «Bunun hakkında konuşmaya bir dakika bile harcamam. Bu durum benim vaktimi almaya kesinlikle değmez» ifadelerini kullandı.

Saha içindeki toplu kavga nasıl başladı?

Hakemin maçın bittiğini bildiren son düdüğü çalmasının ardından, başlangıçta iki deneyimli teknik adam Jesse Marsh ve Julen Lopetegui saha kenarında sakin bir şekilde sohbet ediyordu.

Ancak görüşmenin sonunda Katar'ın teknik direktörü Lopetegui, Kanadalı meslektaşına bir şeyler söyledi (büyük olasılıkla provokatif bir ifade kullandı). Bunun üzerine öfkelenen Marsh, rakibine el kol hareketleri yaparak sahayı terk etti. Teknik direktörler arasındaki bu kıvılcım hızla alevlenerek, her iki takımın futbolcuları, yedek kulübesindeki oyuncular ve teknik ekibin katılımıyla toplu bir kavgaya dönüştü.

Kavganın sebebi neydi? (55. dakikadaki korkunç sakatlık)

Aslında maçtaki gerginlik ve sertlik, mücadelenin 55. dakikasında zirveye ulaşmıştı. O pozisyonda Katar Milli Takımı orta saha oyuncusu Assim Madibo, topa değil, rakibinin ayağına kasıtlı ve çok sert bir şekilde müdahale ederek Kanada'nın Ismaïla Koné'sine karşı son derece tehlikeli bir hareket yaptı.

  • Ağır sonuç: Bu müdahale sonucunda Ismaïla Koné ciddi şekilde sakatlandı ve sahayı kendi başına terk edemeyerek sedye ile dışarı alındı.

  • Hakemin kararı: Bu acımasız faul nedeniyle hakem, Assim Madibo'ya doğrudan kırmızı kart gösterdi. Daha önce de bir oyuncusu ihraç olan Katar Milli Takımı, maçın geri kalan kısmını sahada 9 kişiyle tamamlamak zorunda kaldı.

Bu sertlik ve rakibin disiplinsizliğinin, maç sonundaki toplu olayların ana nedeni olduğu tahmin ediliyor. FIFA Disiplin Kurulu'nun, maç sonundaki kavga ile ilgili ayrı bir soruşturma başlatması bekleniyor.

KanadaKatarJesse MarschJulen LopeteguiIsmaël Koné
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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