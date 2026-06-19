Kanada, Katar'ı 6-0 Mağlup Ederek Play-off Biletini Aldı

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası grup aşaması maçları kızışmaya başladı. Turnuvanın V grubunun 2. turunda, ev sahibi Kanada milli takımı, Asya temsilcisi Katar'ı kendi taraftarları önünde ağırladı. Vancouver'daki görkemli stadyumda oynanan mücadele, ev sahibinin mutlak üstünlüğüyle geçti ve tam bir gol şovuna dönüştü.

Kanadalı futbolcular rakip kaleye 6 cevapsız gol göndererek play-off aşamasına erken yükselmeyi başardılar. Mücadele dolu maçta Katarlılar sadece ağır bir mağlubiyet almakla kalmadı, aynı zamanda oyun disiplini konusunda da büyük sorunlar yaşadılar.

Gruptaki durum, gol atanlar ve takımların tam kadroları hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki spor takvimi ve maç raporu aracılığıyla ulaşabilirsiniz:

V Grubu'ndaki durum ve maç detayları

Grup Liderleri (2. tur sonrası) Goller ve dakikaları Kırmızı kart görenler (Katar) • Kanada — 4 puan (Play-off garantiledi)

• İsviçre — 4 puan

• Bosna Hersek — 1 puan

• Katar — 1 puan • 16': Cyle Larin (1:0)

• 29', 45+3', 90+2': Jonathan David (Hat-trick)

• 64': Saliba (5:0)

• 75': Al Mannai (Kendi kalesi, 6:0) • 33. dakika: Ahmad

• 53. dakika: Madibo

Jonathan David'den muazzam hat-trick ve Lopetegui'nin şanssız gecesi

Maç başlar başlamaz Kanada milli takımı büyük bir baskı kurdu. Mücadelenin 16. dakikasında Cyle Larin skoru açarak ev sahibini öne geçirdi. Ardından sahada gerçek bir "Jonathan David şovu" başladı. Yetenekli forvet, 29. dakikada ve ilk yarının uzatma dakikalarında rakip kaleyi tam isabetle vurarak devreyi farklı bir skorla kapattı. Maçın son saniyelerinde (90+2') bir gol daha atarak Dünya Kupası 2026'nın ilk hat-tricklerinden birine imza attı.

Ünlü İspanyol teknik adam Julen Lopetegui yönetimindeki Katar milli takımı için ise bu gece tam bir kabusa dönüştü. Takım oyuncuları rakibin hızına yetişemeyince sertliğe başvurdu. Sonuç olarak 33. dakikada Ahmad, 53. dakikada ise Madibo kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Katar, maçın büyük bir bölümünü 9 kişiyle oynamak zorunda kaldı. Eksik kalan Asyalılar kalesinde iki gol daha gördü; Saliba'nın golü ve Al Mannai'nin talihsiz kendi kalesine attığı golle skor tabelası 6:0'ı gösterdi.

Gruptaki genel durum

Hatırlatmak gerekirse, bu grupta daha önce İsviçre milli takımı da Bosna Hersek karşısında 4:1'lik net ve farklı bir galibiyet almıştı. Şu anda V grubunda Kanada ve İsviçre 4'er puan toplayarak bir üst tura çıkma konusunu neredeyse çözmüş durumdalar. Bosna ve Katar ise 1'er puanla bir sonraki tur öncesinde şanslarını oldukça azalttılar.

Zamin spor yorumcularının nihai değerlendirmesi: Ev sahibi Kanada, kendi sahasında nasıl futbol oynanması gerektiğini tüm dünyaya gösterdi. Julen Lopetegui'nin öğrencileri ise oyun disiplinini kaybettikleri için utanç verici bir mağlubiyet aldılar. Dokuz kişiyle bir Dünya Kupası ev sahibine karşı durmak imkansızdı. Kanada haklı olarak bir üst turda!

Takımların tam kadroları:

Kanada: Crepo, Johnston, de Fougerolles (Shaffelburg, 71), Cornelius (Bombito, 46), Lareyre, Buchanan (Sigur, 83), Kone (Saliba, 57), Eustáquio, Ahmad (Oluwaseyi, 71), Larin, David.

Katar: Abunada, Al Oui, Pedro, Huhi, Amin, Abdulsallom (Al Mannai, 46), Modibo, Laye, Edmilson (Fathi 46, Mendes 87), Afif (Al Husayn, 59), Abdurisag (Al Burayk, 34).

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