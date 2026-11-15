Suudi Arabistan son iki ayda 20 hava aracını kaybetti: Husilerin açıklaması
Yemen'deki «Ensarullah» (Husiler) hareketi ile şiddetlenen çatışmalarda Suudi Arabistan hava kuvvetlerinin ciddi kayıplar verdiği bildiriliyor. Husilerin resmi açıklamalarına göre, son iki ay içinde Suudi Arabistan'a ait toplam 20 hava aracı imha edildi. Bu durum, bölgedeki askeri gerilimin daha da tırmandığını gösteriyor.
Hava araçlarının kayıp dökümü
Açık kaynaklar ve Husilerin resmi kaynakları tarafından yayınlanan verilere göre, kaybedilen teçhizatlar şunlardır:
1 adet F-15SA savaş uçağı
2 adet Bayraktar insansız hava aracı
4 adet CH-4 insansız hava aracı
9 adet Wing Loong II insansız hava aracı
3 adet Karayel insansız hava aracı
1 adet AH-6i helikopteri
Hatırlatmak gerekirse, 16 Eylül 2026 tarihinde Husi askeri sözcüsü General Yahya Seri, Yemen'in Marib vilayeti semalarında Suudi Hava Kuvvetlerine ait bir F-15 uçağının uçaksavar füzesiyle düşürüldüğünü duyurmuştu. Ayrıca, 2026 Kasım ayı ortalarında El-Cevf vilayeti semalarında bir başka silahlı keşif İHA'sının daha imha edildiği açıklandı.
Askeri kayıpların yönü
Detaylar ve göstergeler
Toplam kayıplar
20 askeri hava aracı (Husilerin açıklamasına göre)
Ana teçhizatlar
F-15SA savaş uçağı, çeşitli tipte İHA'lar ve helikopter
Askeri harekat bölgesi
Marib ve El-Cevf vilayetleri semaları
Resmi pozisyon
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ve Arap Koalisyonu bunları resmen doğrulamadı
Ateşkesin bozulması ve gelecekteki riskler
Bu çatışmalar, 2026 yazında dört yıllık ateşkesin bozulmasının ardından yeniden alevlendi. Duruma yanıt olarak Suudi Arabistan, Yemen topraklarına düzenli hava saldırıları düzenliyor. Buna karşılık Husiler, Riyad ve ülkenin doğu bölgelerindeki petrol altyapısı ile havalimanlarına füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor. Hava savunmasını güçlendirmek amacıyla Birleşik Krallık gibi Batılı devletlerin Suudi Arabistan'a ek savaş uçakları göndereceğini açıkladığı belirtiliyor.
Sizce Yemen'deki ateşkesin bozulması ve askeri çatışmaların şiddetlenmesi, Orta Doğu'daki genel jeopolitik durumu nasıl etkiler? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!
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