Yemen'deki «Ensarullah» (Husiler) hareketi ile şiddetlenen çatışmalarda Suudi Arabistan hava kuvvetlerinin ciddi kayıplar verdiği bildiriliyor. Husilerin resmi açıklamalarına göre, son iki ay içinde Suudi Arabistan'a ait toplam 20 hava aracı imha edildi. Bu durum, bölgedeki askeri gerilimin daha da tırmandığını gösteriyor.

Hava araçlarının kayıp dökümü

Açık kaynaklar ve Husilerin resmi kaynakları tarafından yayınlanan verilere göre, kaybedilen teçhizatlar şunlardır:

1 adet F-15SA savaş uçağı

2 adet Bayraktar insansız hava aracı

4 adet CH-4 insansız hava aracı

9 adet Wing Loong II insansız hava aracı

3 adet Karayel insansız hava aracı

1 adet AH-6i helikopteri

Hatırlatmak gerekirse, 16 Eylül 2026 tarihinde Husi askeri sözcüsü General Yahya Seri, Yemen'in Marib vilayeti semalarında Suudi Hava Kuvvetlerine ait bir F-15 uçağının uçaksavar füzesiyle düşürüldüğünü duyurmuştu. Ayrıca, 2026 Kasım ayı ortalarında El-Cevf vilayeti semalarında bir başka silahlı keşif İHA'sının daha imha edildiği açıklandı.