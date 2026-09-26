UEFA Uluslar Ligi: Fransa galibiyetle başladı, İtalya Belçika karşısında diz çöktü

UEFA Uluslar Ligi'nin yeni sezonunun ilk haftası, Avrupa futbolunda büyük yankılar, tarihi başlangıçlar ve beklenmedik sonuçlarla start aldı. Kıtanın iki büyük karşılaşması, futbolseverlere dramatik bir akşam yaşattı. İlk olarak, Roma'da İtalya milli takımı kendi evinde Belçika'yı ağırladı ve beklenmedik bir şekilde 2-0 mağlup oldu. 'Kırmızı Şeytanlar'da Mika Godts 20. dakikada perdeyi açarken, oyuna sonradan giren Dodi Lukebakio 69. dakikada konuk ekibin galibiyetini perçinledi.

Gianluigi Donnarumma önderliğindeki 'Squadra Azzurra' savunması, rakibin hızlı kanat atakları karşısında çaresiz kaldı. Öte yandan, İstanbul'da oynanan şiddetli mücadelede Fransa milli takımı, Türkiye'ye konuk oldu ve 1-0'lık zorlu ama kritik bir galibiyet elde etti. Bu karşılaşma, efsanevi Zinedine Zidane'ın Fransa milli takımı teknik direktörü olarak ilk resmi maçıydı ve kaptan Kylian Mbappé'nin 54. dakikadaki tek golü başarıyı getirdi. Maçın sonunda Türk kaleci Uğurcan Çakır, 88. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Peki, Zidane'ın yenilenen Fransa'sı nasıl bir taktik seçti ve Luciano Spalletti'nin öğrencileri kendi evlerinde neden Belçika'ya karşı tamamen mağlup oldu?

Zidane'ın tarihi başlangıcı, Mbappé'nin vuruşu ve Belçika'nın sansasyonu: 1. haftanın 5 ana noktası

Uluslar Ligi 1. hafta merkez maçlarına dair en önemli resmi gerçekler:

Zidane galibiyetle başladı: Efsanevi Zinedine Zidane, Fransa milli takımının başındaki ilk resmi maçında galibiyete ulaştı;

Mbappé belirleyici rolde: Kylian Mbappé 54. dakikada attığı tek gol, 'Horozlar'a Türkiye deplasmanında 3 puan kazandırdı;

Türkiye eksik kaldı: 88. dakikada ev sahibi ekibin kalecisi Uğurcan Çakır, yaptığı faul nedeniyle oyundan atıldı;

Belçika İtalya'yı şoka uğrattı: Godts ve Lukebakio'nun golleriyle Belçika, İtalya karşısında deplasmanda 2-0'lık net bir zafer kazandı;

İtalya savunmasındaki boşluklar: Donnarumma, Di Lorenzo ve Calafiori'den oluşan savunma merkezi, Belçika'nın hızlı kontrataklarını durduramadı.

Uluslar Ligi 1. hafta: İtalya - Belçika ve Türkiye - Fransa maçlarının karşılaştırması

İki merkez karşılaşmanın istatistiksel ve teknik verileri:

Kriterler ve Göstergeler İtalya - Belçika maçı Türkiye - Fransa maçı Maç sonucu 0:2 (Belçika galibiyeti) 0:1 (Fransa galibiyeti) Gol atanlar M. Godts (20'), D. Lukebakio (69') Kylian Mbappé (54') Teknik direktör faktörü Luciano Spalletti'nin taktiksel krizi Zinedine Zidane'ın resmi başlangıcı Kaleci performansı Donnarumma (2 gol yedi) / Lammens (kalesini gole kapattı) Maignan (kalesini gole kapattı) / Çakır (88' kırmızı kart) Disiplin ve kartlar Faulsüz geçen bir mücadele 88. dakikada kırmızı kart (Çakır) Hücum yıldızları Kean, Esposito, Cambiaghi Mbappé, Dembélé, Olise, Cherki

Futbol analizi: Zidane neden kazandı, İtalya neden tökezledi?

Avrupa futbolu yorumcuları ve spor analistlerinin sonuçları:

Zidane'ın galibiyet mentalitesi: Fransa milli takımı, Türkiye gibi ateşli bir atmosferde son derece soğukkanlı hareket etti; Zidane, orta sahada Manu Koné ve Adrien Rabiot ikilisiyle Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın yaratıcılığını tamamen kilitledi, hücumda ise Mbappé'nin bireysel yeteneği maçın kaderini belirledi;

Çakır'ın atılması ve Türk baskısı: Türkiye ikinci yarıda beraberlik için yoğun pres yapmıştı ancak 88. dakikadaki kaleci hatası ve kırmızı kart, ev sahibinin son baskılarını boşa çıkardı;

İtalya savunmasının krizi: Squadra Azzurra, merkezde Barella ve Tonali'ye sahip olmasına rağmen, Belçika'nın kanat oyuncuları Godts ve Lukebakio'nun yüksek hızına karşı koyamadı; De Bruyne'nin yaratıcı pasları ve hızlı pas trafiği, konuk ekibe her iki devrede de mutlak taktiksel üstünlük sağladı.

Sizce Zinedine Zidane, Fransa milli takımıyla da Real Madrid'deki gibi tüm kupaları kazanabilir mi? İtalya'nın kendi evinde Belçika'ya 2-0 kaybetmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Uluslar Ligi'nin bu detaylı analizini tüm futbolseverlerle paylaşın!