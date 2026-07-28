Resmen: Roberto Mancini — İtalya Millî Takımı Teknik Direktörü

·59·Spor
Resmen: Roberto Mancini — İtalya Millî Takımı Teknik Direktörü

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), efsanevi teknik direktör Roberto Mancini'nin ülkenin millî takımının teknik direktörlüğüne resmen getirildiğini açıkladı. EURO 2020 şampiyonu deneyimli çalıştırıcı, 'Gök-Mavililer'in başına geri dönüyor.

Zamin.uz İtalyan futbolundaki bu beklenmedik ve ses getiren atamayı, Mancini'nin dönüşünü ve millî takımdaki yeni dönemin detaylarını sunuyor.

1. 'Gök-Mavililer'e İkinci Dönüş ve EURO 2020 Zaferi

Belirtmek gerekir ki tanınmış İtalyan teknik adam, kariyerinde ülkenin millî takımını ikinci kez çalıştıracak. Mancini daha önce de İtalya millî takımında başarılı bir şekilde görev yapmış ve takımı EURO 2020 şampiyonluğuna ulaştırmıştı.

Onun yönetimindeki İtalyan millî takımı parlak ve hücum futbolu sergileyerek yenilmezlik serisinde bir dizi dünya rekoru kırmıştı.

İtalya Futbol Federasyonunun resmî açıklamasından:

«Roberto Mancini İtalya millî takımının teknik direktörlüğüne resmen atandı. Deneyimli çalıştırıcı, "Gök-Mavililer"i yeniden yeni zaferlere taşıyacak.»

Roberto Mancini'nin İtalya Millî Takımı'na Dönüşüyle İlgili Temel Gerçekler

Kriter / Özellik

Detaylar

Teknik Direktör

Roberto Mancini

Görev Statüsü

İkinci Kez Görevlendirme (Resmen Açıklandı)

İlk Görev Süresi

2018–2023 yılları

En Büyük Başarısı

EURO 2020 Şampiyonluğu

Ayrılık Nedeni (2023)

Federasyon Yönetimiyle Anlaşmazlık

Millî Takımın Lakabı

«Gök-Mavililer» (Azzurri)

2. 2023 Yılındaki Anlaşmazlıklar ve Yeni Bir Sayfa

Hatırlatmak gerekirse, Roberto Mancini 2018–2023 yılları arasında İtalya millî takımını çalıştırmıştı. Ancak 2023 yılında İtalya Futbol Federasyonu yönetimi ile yaşanan iç anlaşmazlıklar ve görüş ayrılıkları nedeniyle görevinden beklenmedik bir şekilde ayrılmıştı.

Aradan geçen zaman zarfında taraflar arasındaki anlaşmazlıklar giderildi ve Mancini sevdiği takıma geri dönerek İtalyan taraftarlara yeni zaferler yaşatmaya hazır olduğunu belirtti.

Roberto Mancini'nin dönüşü İtalyan futbolu için yeni bir umut ve gelişim aşamasının başlangıcı oluyor.

Bu sıcak haberi hemen arkadaşlarınızla, meslektaşlarınızla ve futbol taraftarı gruplarıyla paylaşın!

Sizce Roberto Mancini, İtalya millî takımıyla EURO 2020'deki gibi yeniden büyük zaferlere ulaşabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bırakın!

Roberto ManciniİtalyaSerie AEURO 2020Futbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Süper Lig: Vadi Derbisi'nde Zorlu Beraberlik ve Ürgenç'te Önemli Galibiyet!Süper Lig: Vadi Derbisi'nde Zorlu Beraberlik ve Ürgenç'te Önemli Galibiyet!Bugün, 22:21Süper Lig 14. Hafta: 82. Dakikadaki Golle Nasaf Galibiyete UlaştıSüper Lig 14. Hafta: 82. Dakikadaki Golle Nasaf Galibiyete UlaştıBugün, 22:19Zinedine Zidane teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından ilk açıklamasını yaptıZinedine Zidane teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından ilk açıklamasını yaptıBugün, 22:07Milan Avustralya turuna çıkıyor: Kadrodaki değişiklikler ve planMilan Avustralya turuna çıkıyor: Kadrodaki değişiklikler ve planBugün, 21:58Almanya 2038 veya 2042 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak istiyorAlmanya 2038 veya 2042 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak istiyorBugün, 21:40Dünya Kupası 2026 kahramanı Vozinha'nın Colo-Colo'daki maaşı açıklandıDünya Kupası 2026 kahramanı Vozinha'nın Colo-Colo'daki maaşı açıklandıBugün, 21:32
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Kongo Kaptanı Özbekistan'ın Zayıf Noktalarını Nasıl Bulduğunu Anlattı
Kongo Kaptanı Özbekistan'ın Zayıf Noktalarını Nasıl Bulduğunu Anlattı