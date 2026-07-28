Resmen: Roberto Mancini — İtalya Millî Takımı Teknik Direktörü

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), efsanevi teknik direktör Roberto Mancini'nin ülkenin millî takımının teknik direktörlüğüne resmen getirildiğini açıkladı. EURO 2020 şampiyonu deneyimli çalıştırıcı, 'Gök-Mavililer'in başına geri dönüyor.

Zamin.uz İtalyan futbolundaki bu beklenmedik ve ses getiren atamayı, Mancini'nin dönüşünü ve millî takımdaki yeni dönemin detaylarını sunuyor.

1. 'Gök-Mavililer'e İkinci Dönüş ve EURO 2020 Zaferi

Belirtmek gerekir ki tanınmış İtalyan teknik adam, kariyerinde ülkenin millî takımını ikinci kez çalıştıracak. Mancini daha önce de İtalya millî takımında başarılı bir şekilde görev yapmış ve takımı EURO 2020 şampiyonluğuna ulaştırmıştı.

Onun yönetimindeki İtalyan millî takımı parlak ve hücum futbolu sergileyerek yenilmezlik serisinde bir dizi dünya rekoru kırmıştı.

İtalya Futbol Federasyonunun resmî açıklamasından: «Roberto Mancini İtalya millî takımının teknik direktörlüğüne resmen atandı. Deneyimli çalıştırıcı, "Gök-Mavililer"i yeniden yeni zaferlere taşıyacak.»

Roberto Mancini'nin İtalya Millî Takımı'na Dönüşüyle İlgili Temel Gerçekler

Kriter / Özellik Detaylar Teknik Direktör Roberto Mancini Görev Statüsü İkinci Kez Görevlendirme (Resmen Açıklandı) İlk Görev Süresi 2018–2023 yılları En Büyük Başarısı EURO 2020 Şampiyonluğu Ayrılık Nedeni (2023) Federasyon Yönetimiyle Anlaşmazlık Millî Takımın Lakabı «Gök-Mavililer» (Azzurri)

2. 2023 Yılındaki Anlaşmazlıklar ve Yeni Bir Sayfa

Hatırlatmak gerekirse, Roberto Mancini 2018–2023 yılları arasında İtalya millî takımını çalıştırmıştı. Ancak 2023 yılında İtalya Futbol Federasyonu yönetimi ile yaşanan iç anlaşmazlıklar ve görüş ayrılıkları nedeniyle görevinden beklenmedik bir şekilde ayrılmıştı.

Aradan geçen zaman zarfında taraflar arasındaki anlaşmazlıklar giderildi ve Mancini sevdiği takıma geri dönerek İtalyan taraftarlara yeni zaferler yaşatmaya hazır olduğunu belirtti.

Roberto Mancini'nin dönüşü İtalyan futbolu için yeni bir umut ve gelişim aşamasının başlangıcı oluyor.

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