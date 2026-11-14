Norveç ve Macaristan'dan güven veren galibiyetler: UEFA Uluslar Ligi 5. hafta maçları sona erdi

Avrupa'da UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Taraftarlar, gruplardaki rekabeti kızıştıran çekişmeli ve kritik maçlara tanıklık ediyor. Bu tur kapsamında Norveç sahasında Galler'i konuk ederken, Macaristan milli takımı Gürcistan deplasmanından önemli puanlarla ayrıldı.

Norveç — Galler 3:1: Haaland'ın golü ve Norveç'in galibiyeti

Kendi taraftarı önünde sahaya çıkan Norveç milli takımı (6 puan, 2. sıra), Galler milli takımına (3 puan, 4. sıra) karşı mücadele etti. Oldukça çekişmeli ve hücum ağırlıklı geçen karşılaşma, ev sahibinin 3:1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçın ilk yarısı dengeli bir mücadeleyle geçerken, ikinci yarıda Norveçliler üstünlüklerini net bir şekilde ortaya koydular:

59. dakikada Nusa perdeyi açan golü kaydetti.

68. dakikada Schjelderup farkı daha da açtı.

Galler cephesinde Brooks 79. dakikada cevap vererek farkı bire indirdi.

Ancak maçın sonlarında — 87. dakikada yıldız forvet Erling Haaland penaltıyı gole çevirerek skoru 3:1'e getirdi ve maçın sonucunu belirledi.

Norveç — Galler maçı kadroları Oyuncular Norveç ilk 11'i Selvik, Ryerson, Ajer, Thorstvedt, Wolfe, Aursnes (Berg, 66), Ødegaard, Berge, Bobb (Schjelderup, 66), Nusa, Haaland. Galler ilk 11'i Darlow, Williams (Roberts, 72), Rodon, Davies, Dasilva, Cullen (Colwill, 72), James (Brooks, 72), Ampadu, Johnson, Koumas (Harris, 64), Wilson.

Gürcistan — Macaristan 0:2: Macaristan deplasmanda kritik bir galibiyet aldı

Grup lideri Macaristan (10 puan, 1. sıra) deplasmanda Gürcistan milli takımına (2 puan, 4. sıra) konuk oldu. Oldukça zorlu geçen maçta Macarlar, tecrübeleri ve fırsatları değerlendirme becerileri sayesinde 2:0 galip geldi.

Karşılaşmanın kaderini ev sahibinin hataları ve rakibin aktif oyunu belirledi:

73. dakikada Gürcü savunmacı Dvali kendi kalesine gol attı (kendi kalesine).

85. dakikada ise Varga skoru 2:0'a getirerek takımının galibiyetini perçinledi.

Bu galibiyetin ardından Macaristan grubundaki liderliğini daha da sağlamlaştırdı. UEFA Uluslar Ligi'nin kalan maçlarının da taraftarlara pek çok ilginç ve sürpriz sonuç sunması bekleniyor.

Sizce bu sezon Uluslar Ligi'nde hangi milli takım şampiyonluğun en büyük adayı? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın!