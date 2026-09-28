Orta Asya takımları: Kırgızistan'dan farklı galibiyet, Tacikistan'da mağlubiyet

·3·Spor
Orta Asya takımları: Kırgızistan'dan farklı galibiyet, Tacikistan'da mağlubiyet

FIFA günleri kapsamında Orta Asya milli takımları bir sonraki uluslararası hazırlık maçlarına çıktı. 28 Eylül akşamı bölge takımları için farklı duygularla sona erdi. Kırgızistan milli takımı, Bişkek'te Maldivler takımını ağırladı ve daha ilk yarıda rakip kaleye karşılıksız 5 gol göndererek farklı bir galibiyete imza attı.

Tacikistan milli takımı ise taraftarsız, kapalı kapılar ardında ve tarafsız sahada oynanan 6 gollü dramatik mücadelede Filistin'e 2:4 mağlup oldu. Bölge takımlarının bir sonraki sınavları da belli: Kırgızistan 4 Ekim'de Lübnan ile karşılaşırken, Tacikistan ise 6 Ekim'de Çin'e karşı zorlu bir deplasman maçına çıkacak.

«5 gollü şölen, 6 golün atıldığı drama ve Ekim planları»: Maçların 5 ana noktası

28 Eylül'deki hazırlık maçlarına ilişkin kaydedilen en önemli resmi veriler:

  • Kırgızistan'ın 5:0'lık hezimeti: «Ak Şumkarlar» kendi sahasında Maldivler savunmasını 45 dakika içinde tamamen dağıttı;

  • Erbol Atabayev'den duble: Forvet oyuncusu 11 ve 23. dakikalarda attığı iki isabetli şutla takımının galibiyetinin temelini attı;

  • İlk yarıda çözülen maç: 11. dakikadan 42. dakikaya kadar Atabayev (duble), Astanakulov, Murzakov ve Kojo gol atarak skoru 5:0'a getirdi;

  • Tacikistan'ın 2:4'lük mağlubiyeti: Kapalı statüde tarafsız sahada gerçekleşen maçta Tacikistan savunması, Filistin'in 4 golü karşısında çaresiz kaldı;

  • Ekim ayındaki ciddi rakipler: Tacikistan 6 Ekim'de Çin ile, Kırgızistan ise 4 Ekim'de Lübnan ile mücadele edecek.

Orta Asya takımlarının FIFA günündeki performanslarının sınıflandırılması

28 Eylül uluslararası hazırlık maçlarının karşılaştırmalı analizi:

Gösterge ve kriterler

Kırgızistan milli takımı

Tacikistan milli takımı

Rakip ve maç statüsü

Maldivler (Kendi sahasında)

Filistin (Tarafsız stadyum, kapalı kapılar ardında)

Nihai skor

5:0 (Galibiyet)

2:4 (Mağlubiyet)

Gol atan oyuncular

E. Atabayev (11, 23), S. Astanakulov (20), V. Murzakov (32), J. Kojo (42)

2 gol (dengesiz savunma karşısında)

Maçın ana özelliği

İlk yarıda yoğun baskı ve tam hücum üstünlüğü

6 golün atıldığı açık, üretken ancak savunma hatalarıyla dolu bir maç

Bir sonraki resmi rakip ve tarih

4 Ekim — Lübnan milli takımı

6 Ekim — Çin milli takımı

Spor ve taktiksel uzmanlık: Milli takımların durumu nasıl?

Futbol analistleri ve yorumcularının maç sonrası sonuçları:

  • «Kırgızistan hücum hattının yüksek verimliliği»: Maldivler ile oynanan maçta Kırgızlar vakit kaybetmeden 31 dakika içinde 5 gol attı; özellikle Joel Kojo ve Erbol Atabayev'in hızlı kombinasyonları ve kanatlardan organize edilen ataklar, bir sonraki rakip Lübnan için ciddi bir sinyal oldu;

  • Tacikistan savunmasındaki sorunlar: Tacikistan milli takımı hücumda 2 gol atmayı başarsa da, tarafsız sahada 4 gol yemesi savunma merkezi ve ön liberodaki ciddi boşlukları gösterdi; kapalı formatta oynanan bu maç, teknik heyet için hatalar üzerinde çalışmak adına temel bir veri oluşturacaktır;

  • Ekim testleri daha zorlu: Her iki takımı da önlerinde oldukça güçlü ve fiziksel olarak dirençli rakipler (Lübnan ve Çin) bekliyor; Maldivler'e karşı alınan farklı skor Kırgızistan'a aşırı özgüven vermemeli, Filistin'e karşı kaybedilen maç ise Tacikistan'ı Çin deplasmanı öncesinde taktik disiplini güçlendirmeye teşvik etmelidir.

Sizce Kırgızistan milli takımının 5:0'lık farklı galibiyeti, takımın yeni bir seviyeye çıktığını mı gösteriyor yoksa rakibin seviyesinin düşüklüğünden mi kaynaklanıyor? Tacikistan milli takımı 6 Ekim'de Çin deplasmanında savunmadaki hataları düzelterek galip gelebilecek mi? Kişisel analizlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bölge futbolunun en ilginç olaylarının analizini tüm taraftarlarla paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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