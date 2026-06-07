SpaceX, Starbase uzay limanındaki efsanevi fırlatma platformunu tamamen yeniliyor

·30·Teknoloji
SpaceX, Starbase uzay limanındaki efsanevi fırlatma platformunu tamamen yeniliyor

RGV Aerial Photography dronları, Teksas eyaletindeki Starbase uzay limanında bulunan tarihi Pad 1 fırlatma platformunda yürütülen yoğun inşaat çalışmalarını görüntüledi. İnşaat sahasının üzerinde devasa sarı bir vinç yükseliyor; temel ve alev kanalı için derin çukurlar kazıldı, kulenin masif çelik yapıları monte edildi, onlarca ağır iş makinesi ve kamyon durmaksızın çalışıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

SpaceX şirketi aynı anda ilk platformu modernize ediyor ve Pad 2 kompleksini geliştiriyor. İnşaatçılar Orbital Launch Mount (OLM) segmentlerini montaja hazırlıyor, zemini güçlendiriyor ve alev saptırma kanallarını hazırlıyor. Bu önlemler, 33 adet Raptor 3 motorundan kaynaklanan devasa ısı ve darbe yüklerine dayanılmasını sağlayacak.

SpaceX Starbase'deki efsanevi Pad 1 (aynı zamanda Orbital Launch Pad A veya OLP-1 olarak bilinir), dev Starship roketi için özel olarak inşa edilen tarihteki ilk yörünge fırlatma kompleksidir. Tam olarak bu platformdan Starship gemileri ve Super Heavy iticilerinin ilk 11 test uçuşu gerçekleştirilmişti. Yenilenen platformun birkaç ay içinde test uçuşlarına hazır olması bekleniyor.

Starbase yavaş yavaş geleceğin uzay limanına dönüşüyor. Daha önce Super Heavy Booster B20 roketi bir dron aracılığıyla tanıtılmıştı ve şu anda kriyojenik testlerden geçiyor. Starship, SpaceX tarafından yükleri ve insanları Dünya yörüngesine, Ay'a, Mars'a ve derin uzaya taşımak için geliştirilen tamamen yeniden kullanılabilir süper ağır bir taşıma sistemidir. Tarihteki en büyük ve en güçlü roket olarak kabul edilmektedir.

Roketin 13. uçuşu önümüzdeki aylarda bekleniyor ve yılın sonuna kadar Starship'in tam yeniden kullanılabilirliğini kanıtlaması gerekiyor. Bu, nakliye maliyetlerini hava taşımacılığından bile daha ucuz bir seviyeye düşürmeyi sağlayacak.

SpaceXStarshipStarbaseElon MuskUzay
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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