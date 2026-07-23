Yapay zeka için özel: Dünyanın ilk 192 GB RAM'li Framework bilgisayarı

Modüler cihazlarıyla tanınan Framework şirketi, yeni Framework Desktop bilgisayarını tanıttı. Bu cihaz, dünyanın en güçlü 16 çekirdekli AMD Ryzen AI Max+ Pro 495 işlemcisi ve rekor seviyede 192 GB RAM ile donatılmış ilk kişisel bilgisayar oldu. Bu yenilik sadece donanım tutkunları için değil, aynı zamanda yapay zeka (AI) modelleriyle çalışan uzmanlar için de önemli bir gelişmedir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni modelin kalbi olan Ryzen AI Max+ Pro 495 işlemcisi, 5,2 GHz'e kadar saat hızında çalışıyor. Grafik tarafında ise ixbt.com verilerine göre, cihazda RDNA 3.5 mimarisine dayalı Radeon 8065S bulunuyor. Bu entegre grafik çekirdeği 40 işlem birimine sahip olup, şu anda AMD tarafından sunulan en yüksek performanslı grafik çözümüdür. Üreticiler, bilgisayarın modern oyunları harici bir ekran kartı olmadan bile Full HD formatında rahatlıkla oynatabildiğini belirtiyor.

Yerel yapay zeka yetenekleri

Framework Desktop modelinin temel özelliği, 192 GB kapasiteli LPDDR5x RAM'idir. Bu devasa kapasite, kullanıcıların büyük dil modellerini (LLM) bulut servislerine başvurmadan doğrudan bilgisayarın üzerinde çalıştırmasına olanak tanır. Örneğin sistem, DeepSeek-V4-Flash gibi karmaşık modelleri Q8 yapılandırmasında sorunsuz bir şekilde işleyebilir.

Bu bilgisayar temel olarak yazılımcılar, içerik üreticileri ve veri analiziyle uğraşan mühendisler için tasarlanmıştır. Özbekistan pazarındaki uzmanlar için de bu tür cihazlar oldukça önemlidir; çünkü yerel sunucularda veya kişisel cihazlarda AI modellerini eğitmek ve kullanmak, veri güvenliğini sağlamada kritik bir rol oynamaktadır.

Fiyat ve pazar beklentileri

Yeni yapılandırmanın önceki sürümlerden önemli ölçüde daha pahalı olması bekleniyor. Şu anda Ryzen AI Max+ 395 işlemcili ve 128 GB RAM'li model 3449 dolardan satılmaktadır. Karşılaştırma yapmak gerekirse, 2025 yılının Şubat ayında bu model 1999 dolar olarak fiyatlandırılmıştı. Framework şirketi, fiyatlardaki bu keskin artışı küresel pazarda RAM bileşenlerinin maliyetinin artmasıyla açıkladı.

Henüz 192 GB RAM'li en üst sürümün resmi fiyatı açıklanmamış olsa da, uzmanlar fiyatın 4000 doları aşacağını tahmin ediyor. Satışların başlama tarihinin de önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor. Framework Desktop, modüler yapısıyla öne çıkıyor; yani kullanıcılar gelecekte cihazın her bir parçasını bağımsız olarak yükseltebilecek veya tamir edebilecekler.