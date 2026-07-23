IBM finansal krizin eşiğinde: Yapay zeka patlamasının beklenmedik darbesi

Dünyanın en eski ve köklü teknoloji devlerinden biri olan IBM, mevcut çeyrek sonuçlarına ilişkin beklenmedik ve sarsıcı bir finansal rapor yayınladı. Şirket gelirleri Wall Street analistlerinin tahminlerinin oldukça altında kalarak hisse senedi fiyatlarının bir günde yüzde 25 düşmesine neden oldu. Bu, IBM tarihindeki en büyük günlük düşüş olarak kaydedildi. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Şirket CEO'su Arvind Krishna ve yönetim kurulu, durumun ciddiyetini anlayarak yatırımcıları önceden uyarmak zorunda kaldı. Açıklanan rakamlara göre IBM, çeyrek boyunca 17,2 milyar dolar gelir ve 2,2 milyar dolar net kâr elde etmesine rağmen, temel göstergeler yatırımcı beklentilerinin çok altında kaldı. Özellikle şirketin "altyapı" bölümündeki düşüş herkesi şaşırttı.

Mainframe işindeki krizin nedenleri

IBM'in finansal istikrarının temel direği olan mainframe (yüksek performanslı sunucular) işi yüzde 42 oranında daraldı. Bu, şirket için son derece tehlikeli bir sinyal; çünkü CFO Jim Kavanaugh'un açıkladığı üzere, satılan her 1 dolarlık mainframe donanımının ardından şirket, yazılım aracılığıyla 3 dolar daha gelir elde ediyor. Mainframe satışlarındaki düşüş, zincirleme bir şekilde tüm gelirleri olumsuz etkiliyor.

Şirket yönetimi, bu düşüşün geçici bir durum olduğunu vurguluyor. Görünüşe göre, çeyrek boyunca yeni sistemler satın almayı planlayan onlarca büyük müşteri, son dakikada anlaşmalardan vazgeçti. Müşteri sayısı az görünse de, her bir mainframe sisteminin milyonlarca dolar değerinde olduğu ve uzun vadeli hizmet sözleşmelerini kapsadığı düşünüldüğünde, bu kayıplar şirket bütçesinde devasa bir boşluk yarattı.

Yapay zeka: Hem kurtuluş hem de tehdit

İlginç olan şu ki, IBM hisselerini son yıllarda yüksek seviyede tutan yapay zeka (AI) patlaması, artık şirketin geleneksel işine darbe vuruyor. Arvind Krishna'ya göre müşteriler bütçelerini yeniden gözden geçiriyorlar. Yeni mainframe'ler satın almak yerine, fonlarını AI veri merkezleri için gerekli olan diğer donanım türlerine yönlendiriyorlar.

Veri merkezleri için tasarlanan ekipmanların ve bilgisayar donanımlarının fiyatlarının yüzde 15 ile yüzde 30 arasında artması nedeniyle şirketler bir seçim yapmak zorunda kalıyor. Birçok kurum, eski olsa da güvenilir bir şekilde çalışan mainframe'leri yenilemek yerine, modern yapay zeka modellerini çalıştırmak için gerekli olan kaynaklara yatırım yapmayı tercih ediyor.

ixbt.com'un verilerine göre, IBM yönetimi yıl sonu büyüme tahminlerini düşürdü. Bu, mevcut başarısız çeyreğin etkilerinin tüm yıl boyunca hissedileceği anlamına geliyor. Buna rağmen şirket, mainframe döneminin bittiği yönündeki söylentileri reddediyor ve durumun yakında istikrara kavuşacağına dair güven veriyor.