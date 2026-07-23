Al-Hilal yeni bir transfer bombası patlatmaya hazırlanıyor: Ousmane Dembele Suudi Arabistan yolunda

Suudi Arabistan'ın Al-Hilal kulübü, yaz transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala dünya futbol kamuoyunu bir kez daha şaşırtmaya hazırlanıyor. Riyad temsilcisi, Paris Saint-Germain ve Fransa milli takımı kanat oyuncusu Ousmane Dembele'nin transferi için ilk adımları atmaya başladı. Bu anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda, Saudi Pro League'in bir yıldız futbolcuyla daha güçlenmesi bekleniyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Ünlü spor gazetecisi Sacha Tavolieri'nin verdiği bilgilere göre, Al-Hilal yönetimi futbolcunun menajeriyle çoktan temasa geçti. Kulüp şu anda 27 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunun onayını bekliyor. Ousmane Dembele projeye ilgi gösterirse, Suudi tarafı Paris kulübüyle resmi görüşmelere başlamayı planlıyor.

Finansal güç ve yeni hedefler

Al-Hilal'in bu tür devasa transferleri gerçekleştirmesinin temelinde finansal istikrarı yatıyor. Bilgi olarak, kulüp hisselerinin yüzde 70'i Prens Al-Waleed bin Talal'a aitken, geri kalan yüzde 30'luk kısım Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) tarafından kontrol ediliyor. Bu tür bir finansal güç, takıma dünyanın her yerinden en seçkin oyuncuları kadrosuna katma imkanı tanıyor.

Takım, kadrosunu güçlendirme konusunda sadece Ousmane Dembele ile sınırlı kalmak istemiyor. Daha önce kulübün Hollandalı yetenek Crysencio Summerville ile de görüşmeler yürüttüğü bildirilmişti. Ancak Dembele gibi deneyimli ve ünlü bir futbolcunun katılımının, takımın AFC Şampiyonlar Ligi ve yerel ligdeki prestijini daha da artıracağı şüphesiz.

Dembele için yeni bir meydan okuma

Ousmane Dembele, geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain formasıyla kendini göstermeyi başardı. Luis Enrique yönetimindeki takımda kilit isimlerden biri haline gelmişti. Buna rağmen, Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifler, Avrupa'nın en güçlü kulüplerinde forma giyen yıldızları bile düşündürüyor.

Al-Hilal'in hamleleri, bölgedeki en güçlü takımlardan biri olması ve kıta çapındaki turnuvalarda temsilcilerimize sık sık rakip olması nedeniyle futbolseverler için de ilgi çekici. Ousmane Dembele gibi süratli bir kanat oyuncusunun Suudi ligine transferi, ligdeki rekabeti yeni bir seviyeye taşıyacaktır.

Şimdilik Paris Saint-Germain bu durumla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala, Al-Hilal'in hedefine ulaşmak için tüm imkanlarını seferber etmesi bekleniyor. Eğer transfer gerçekleşirse, bu yazın en ses getiren anlaşmalarından biri olacaktır.