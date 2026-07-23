Al-Hilal yeni bir transfer bombası patlatmaya hazırlanıyor: Ousmane Dembele Suudi Arabistan yolunda

·101·Spor
Al-Hilal yeni bir transfer bombası patlatmaya hazırlanıyor: Ousmane Dembele Suudi Arabistan yolunda

Suudi Arabistan'ın Al-Hilal kulübü, yaz transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala dünya futbol kamuoyunu bir kez daha şaşırtmaya hazırlanıyor. Riyad temsilcisi, Paris Saint-Germain ve Fransa milli takımı kanat oyuncusu Ousmane Dembele'nin transferi için ilk adımları atmaya başladı. Bu anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda, Saudi Pro League'in bir yıldız futbolcuyla daha güçlenmesi bekleniyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Ünlü spor gazetecisi Sacha Tavolieri'nin verdiği bilgilere göre, Al-Hilal yönetimi futbolcunun menajeriyle çoktan temasa geçti. Kulüp şu anda 27 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunun onayını bekliyor. Ousmane Dembele projeye ilgi gösterirse, Suudi tarafı Paris kulübüyle resmi görüşmelere başlamayı planlıyor.

Finansal güç ve yeni hedefler

Al-Hilal'in bu tür devasa transferleri gerçekleştirmesinin temelinde finansal istikrarı yatıyor. Bilgi olarak, kulüp hisselerinin yüzde 70'i Prens Al-Waleed bin Talal'a aitken, geri kalan yüzde 30'luk kısım Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) tarafından kontrol ediliyor. Bu tür bir finansal güç, takıma dünyanın her yerinden en seçkin oyuncuları kadrosuna katma imkanı tanıyor.

Takım, kadrosunu güçlendirme konusunda sadece Ousmane Dembele ile sınırlı kalmak istemiyor. Daha önce kulübün Hollandalı yetenek Crysencio Summerville ile de görüşmeler yürüttüğü bildirilmişti. Ancak Dembele gibi deneyimli ve ünlü bir futbolcunun katılımının, takımın AFC Şampiyonlar Ligi ve yerel ligdeki prestijini daha da artıracağı şüphesiz.

Dembele için yeni bir meydan okuma

Ousmane Dembele, geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain formasıyla kendini göstermeyi başardı. Luis Enrique yönetimindeki takımda kilit isimlerden biri haline gelmişti. Buna rağmen, Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifler, Avrupa'nın en güçlü kulüplerinde forma giyen yıldızları bile düşündürüyor.

Al-Hilal'in hamleleri, bölgedeki en güçlü takımlardan biri olması ve kıta çapındaki turnuvalarda temsilcilerimize sık sık rakip olması nedeniyle futbolseverler için de ilgi çekici. Ousmane Dembele gibi süratli bir kanat oyuncusunun Suudi ligine transferi, ligdeki rekabeti yeni bir seviyeye taşıyacaktır.

Şimdilik Paris Saint-Germain bu durumla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala, Al-Hilal'in hedefine ulaşmak için tüm imkanlarını seferber etmesi bekleniyor. Eğer transfer gerçekleşirse, bu yazın en ses getiren anlaşmalarından biri olacaktır.

Al-HilalOusmane DembelePSGSuudi ArabistanFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Lionel Messi Arjantin milli takımında yeni bir rolde: «Usta Yoda» misyonu başlıyorLionel Messi Arjantin milli takımında yeni bir rolde: «Usta Yoda» misyonu başlıyorBugün, 02:36Tottenham sezon öncesi turnesine yıldızlarından yoksun gidiyor: Kulusevski ve Kudus kadroda yokTottenham sezon öncesi turnesine yıldızlarından yoksun gidiyor: Kulusevski ve Kudus kadroda yokBugün, 02:19Kevin De Bruyne ve Antonio Conte arasındaki gerilim: Napoli direktörü duruma açıklık getirdiKevin De Bruyne ve Antonio Conte arasındaki gerilim: Napoli direktörü duruma açıklık getirdiBugün, 01:58Yann Diomande için transfer savaşı: Avrupa devleri 100 milyon avroyu gözden çıkardıYann Diomande için transfer savaşı: Avrupa devleri 100 milyon avroyu gözden çıkardıBugün, 01:55Erivan'da kritik gün: İki Özbek boksör final için ringe çıkıyorErivan'da kritik gün: İki Özbek boksör final için ringe çıkıyorBugün, 00:12Darwin Nunez MLS yolunda: Atlanta United transfer görüşmelerine başladıDarwin Nunez MLS yolunda: Atlanta United transfer görüşmelerine başladıDün, 23:56
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...