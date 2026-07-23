Intel gelir artışına rağmen veri merkezi biriminde işten çıkarmalara gidiyor

·81·Teknoloji
Intel gelir artışına rağmen veri merkezi biriminde işten çıkarmalara gidiyor

Yarı iletken devi Intel, en kârlı bölümlerinden biri olan Data Center Group (veri merkezi birimi) bünyesinde yeni işten çıkarmalar gerçekleştiriyor. Bu birim, Xeon sunucu işlemcileri ve yapay zeka (AI) altyapısı için donanım üretiminden sorumludur. Şirket yönetimi bu kararı, işin uzun vadeli gelişimi için gerekli olan personel yapısının optimizasyonu ile açıkladı. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

The Oregonian gazetesine yapılan resmi açıklamada, Intel temsilcileri organizasyonel değişikliklerin şirketin genel stratejisi doğrultusunda yapıldığını doğruladı. Şirket kaç kişinin işten çıkarılacağını açıklamamış olsa da, bu sürecin müşterilere karşı yükümlülükleri veya ürün yol haritalarını (roadmaps) olumsuz etkilemeyeceğini vurguladı.

Gelir arttı ancak rekabet yoğun

İlginç bir şekilde, bu kesintiler veri merkezi alanındaki finansal göstergelerin iyileştiği bir dönemde gerçekleşiyor. Geçen çeyreğin sonuçlarına göre, bu birim 5 milyar dolar gelir elde etti; bu, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22'lik bir artış anlamına geliyor. Bu büyümenin ana nedeni olarak, yapay zeka sistemlerinde yaygın olarak kullanılan Xeon işlemcilerine olan talebin artması gösteriliyor.

Ancak olumlu finansal sonuçlara rağmen Intel, henüz NVIDIA şirketinin grafik işlemcileri (GPU) ile rekabet edebilecek seviyede AI hızlandırıcıları sunamadı. Bu durum, şirketin pazarın en umut verici segmentlerinden birinde pazar payını kaybetmesine neden oluyor. iXBT.com verilerine göre, şirketi maliyetleri yeniden gözden geçirmeye zorlayan temel faktör tam olarak bu.

Küresel yeniden yapılanma stratejisi

Bu kesintiler, Intel'in Mart 2025'e kadar tamamlamayı planladığı geniş kapsamlı dönüşümün bir parçasıdır. Şirket, yıl sonuna kadar toplam çalışan sayısını yaklaşık 75.000 kişiye düşürmeyi hedefliyor. Maliyetleri düşürmeyi ve şirket yapısını basitleştirmeyi amaçlayan bu stratejinin uygulanmasından sorumlu isimlerden biri Lip-Bu Tan'dır.

Gelecekte Intel, odak noktasını şu öncelikli alanlara çevirmeyi planlıyor:

  • Intel 18A üretim süreci temelinde üretimi genişletmek;
  • Sözleşmeli yarı iletken üretimi (foundry) işini geliştirmek;
  • Yapay zeka altyapısına yönelik Xeon işlemcilerinin satışını artırmak.
Intel ürünleri, sunucu çözümleri arasında lider konumdadır. Yerel veri merkezleri ve kamu BT projelerinde Xeon işlemcileri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, şirketin küresel ölçekteki yapısal değişiklikleri ve yeni ürün hattı, gelecekte bölgesel teknolojik güncellemeleri de etkileyebilir.

IntelXeonYapay ZekaTeknolojiNVIDIA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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