Samsung akıllı telefon dünyasında devrim yarattı: Galaxy Z Fold 8 resmen tanıtıldı

·207·Teknoloji
Samsung akıllı telefon dünyasında devrim yarattı: Galaxy Z Fold 8 resmen tanıtıldı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni mühendislik harikası katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold 8'i resmen tanıttı. Bu cihazın sadece markanın tarihinde değil, tüm mobil endüstrideki en ince ve en hafif amiral gemilerinden biri olması bekleniyor. ixbt.com verilerine göre yeni model, önceki nesillerinden kökten farklı bir tasarım ve teknik özelliklere sahip olup pazardaki rekabeti yeni bir seviyeye taşıyacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Akıllı telefonun dış görünümü önemli ölçüde değişti: gövde daha geniş ve kare formuna yakın bir formatta tasarlandı. Cihazın en şaşırtıcı yanı boyutlarıdır. Açık durumda Galaxy Z Fold 8'in kalınlığı sadece 4,5 mm, ağırlığı ise yalnızca 206 gramdır. Bu değerler, katlanabilir akıllı telefonlar arasında rekor düzeyde bir konfor sağlar ve onu standart monoblok akıllı telefonlarla aynı seviyeye getirir.

Yeni malzemeler ve ekran teknolojisi

Samsung mühendisleri bu kez ekrandaki katlanma izini (kırışıklığı) minimuma indirmeyi başardılar. Bunun için şirket ilk kez Flex Titanium adı verilen yenilikçi bir malzeme kullandı. Dahili 7,6 inçlik esnek ekran, bu malzeme sayesinde daha sağlam ve pürüzsüz bir görünüme kavuştu. Ayrıca cihaz, beyaz bir gövde ve modern çift kamera modülü ile donatıldı.

Teknolojik açıdan Galaxy Z Fold 8, sınıfındaki en güçlü işlemcilerle donatılmıştır. Paket içeriğinde kullanıcılar, Samsung markasına ait orijinal şarj cihazını da görebilirler. Bu durum, son yıllarda amiral gemisi kutularından aksesuarların çıkarılması arka planında, alıcılar için beklenmedik ve hoş bir yenilik oldu.

Apple ile yaklaşan rekabet

Uzmanlara göre Galaxy Z Fold 8 modeli, Apple tarafından 2026 Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone Ultra katlanabilir akıllı telefonunun ana rakibi olacak. Söylentilere göre Apple cihazı 7,8 inçlik bir ekrana sahip olacak ve tam olarak Samsung'un belirlediği yüksek standartlara karşı mücadele edecek. Şu anda Samsung, Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra modelleriyle pazardaki liderliğini korumaya çalışıyor.

Tanıtımın hemen ardından yeni akıllı telefonlar ve markanın akıllı saatleri için bazı bölgelerde, Rusya pazarı da dahil olmak üzere ön siparişler alınmaya başlandı. Bu cihazların Özbekistan pazarına girişinin önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi bekleniyor. Yeni nesil Galaxy Z Fold 8'in sadece teknoloji meraklıları için değil, iş dünyası temsilcileri için de en çekici cihaz haline geleceği şüphesiz.

SamsungGalaxy Z Fold 8Akıllı TelefonTeknolojiApple
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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