Rolls-Royce yeni nesil savaş uçağı motorunu test etmeye hazırlanıyor

Birleşik Krallık, İtalya ve Japonya iş birliğiyle yürütülen Global Combat Air Programme (GCAP) projesi kapsamında, yeni nesil savaş uçağı için tasarlanan motorun tasarım doğrulama sürecinde önemli bir aşama tamamlandı. Rolls-Royce, Avio Aero ve IHI Corporation mühendisleri tarafından gerçekleştirilen bu analizler, projeyi tam ölçekli yer testlerine bir adım daha yaklaştırdı. Bu gelişmeyi ixbt.com duyurdu. haber veriyor.

Projenin temel amacı, sadece yüksek itiş gücüne sahip olmakla kalmayıp, aynı zamanda modern sensörler ve gelişmiş silah sistemleri için gereken büyük miktarda elektrik enerjisi ile soğutma kapasitesini sağlayabilecek bir güç ünitesi yaratmaktır. Uzmanlara göre, altıncı nesil savaş uçaklarındaki karmaşık elektronik sistemler, geleneksel motorlardan çok daha fazla kaynak gerektiriyor.

Teknolojik iş birliği ve dijital yaklaşım

Hazırlık sürecinde üç ülkenin mühendisleri, motorun ayrı parçaları üzerinde 100'den fazla karmaşık test gerçekleştirdi. Toplanan veriler ışığında güç ünitesinin nihai tasarımı netleştirildi. Şu anda tüm ortak ülkelerde motorun bazı bileşenlerinin üretim süreci başlatılmış durumda.

Geliştirilmekte olan gösterici motor, gelecekteki teknik riskleri azaltmaya hizmet edecek. Ayrıca seri üretimde kullanılacak mühendislik yöntemlerini, dijital araçları ve teknolojik süreçleri pratikte test etme imkanı sağlayacak. Bu süreçleri koordine etmek için Birleşik Krallık'ın Reading şehrinde özel bir Collaboration Hub merkezi kuruldu.

Bir sonraki aşamada, tam ölçekli göstericinin yer testleri gerçekleştirilecek. Bu testler sırasında güç ünitesinin çalışma kararlılığı, elektrik enerjisi üretim potansiyeli ve gelecekteki uçağın termal yüklerini yönetme yeteneği detaylı bir şekilde incelenecek. Bu, projenin genel başarısı için kritik öneme sahip.

GCAP programı şu anda Birleşik Krallık, İtalya ve Japonya'nın havacılık ve uzay sektöründe yaklaşık 9000 kişiye istihdam sağlıyor. Projenin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi, sadece askeri havacılık gücünü artırmakla kalmayacak, aynı zamanda katılımcı ülkelerin yüksek teknoloji alanındaki liderliğini de pekiştirecek.