Samsung yeni nesil Galaxy Watch 9 akıllı saatlerini tanıttı: Öne çıkan yenilikler

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni nesil akıllı saati Galaxy Watch 9 modelini resmen tanıttı. Cihaz, sadece tasarım açısından değil, aynı zamanda dahili teknik özellikler ve yapay zeka fonksiyonları bakımından da önemli ölçüde geliştirildi. Ixbt.com'un verilerine göre, yeni saat kullanıcının sağlığını izlemede daha hassas veriler sunuyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Galaxy Watch 9, geleneksel olarak 40 mm ve 44 mm alüminyum kasalarla piyasaya sürüldü. Dış görünüş değişmemiş olsa da şirket kordonları yenilemeye karar verdi. Artık uzun süreli kullanımda rahatsızlık vermeyen, hava geçiren yapıya sahip yumuşak silikondan üretiliyorlar. Cihazın ağırlığı boyutuna göre 31,5 gram ile 34 gram arasında değişiyor, bu da onu günlük kullanım için oldukça hafif kılıyor.

Ekran ve teknik güç

Yeni modelin en dikkat çekici özelliklerinden biri ekran parlaklığıdır. Super AMOLED ekran safir cam ile korunuyor ve maksimum parlaklığı 3000 nit seviyesine çıkarıldı. Bu, doğrudan güneş ışığı altında bile verilerin rahatça okunmasını sağlıyor. Cihazın içerisinde amiral gemisi olarak kabul edilen Snapdragon Wear Elite işlemcisi bulunuyor ve bu işlemci 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama ile destekleniyor.

Enerji verimliliği konusunda da iyileştirmeler yapıldı. 44 mm'lik versiyon 445 mAh, daha küçük olan model ise 390 mAh kapasiteli batarya ile donatıldı. Üretici, saatin Always-On Display özelliği kapalıyken 40 saate kadar otonom çalışabildiğini belirtiyor. Ayrıca cihaz, hızlı kablosuz şarj teknolojisini de destekliyor.

Sağlık ve yapay zeka yetenekleri

Samsung bu kez sağlık izleme sistemine büyük önem verdi. Yeni eklenen Vitals fonksiyonu, uyku sırasında kalp atış hızını, vücut sıcaklığını, kandaki oksijen seviyesini ve solunum hızını analiz ediyor. Yedi günlük izlemenin ardından sistem, kullanıcının kişisel profilini oluşturuyor ve herhangi bir olağandışı değişiklikte uyarı veriyor. Ayrıca Fitness Index özelliği sayesinde vücut kompozisyonu, dayanıklılık ve esneklik gibi parametrelere dayalı egzersiz önerileri sunuluyor.

Galaxy AI teknolojisi sayesinde yeni Raise to Talk özelliği de eklendi. Artık kullanıcı, Google Gemini sesli asistanına erişmek için düğmelere basmak zorunda değil, sadece elini kaldırıp konuşması yeterli. Bu sayede mesajlara yanıt vermek, müziği kontrol etmek ve uygulamaları başlatmak mümkün. Cihaz, Wear OS 7 işletim sistemi ve One UI 9 Watch arayüzü ile çalışıyor.

5 ATM ve IP68 su geçirmezlik standartları;

MIL-STD-810H askeri dayanıklılık sertifikası;

Çift bantlı GPS ve NFC modülü;

Bluetooth ve LTE versiyonlarının mevcudiyeti;

Android 13 ve üzeri sistemlerle uyumluluk.

Cihazın önümüzdeki aylarda piyasaya çıkması bekleniyor. Samsung markalı akıllı saatler, ekosistemi ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde bölgemizde oldukça popüler olup, yeni modelin de yüksek teknolojili cihaz tutkunları arasında büyük ilgi uyandıracağı şüphesizdir.