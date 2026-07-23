Poco F9 Pro ve Ultra: 10.000 mAh batarya ve 200 MP kameralar bekleniyor

Akıllı telefon pazarında uygun fiyatlı amiral gemileriyle tanınan Poco markası, yeni bir teknolojik devrime hazırlanıyor. GSMA veri tabanında ortaya çıkan yeni sertifikalar, Poco F9 Pro ve Poco F9 Ultra modellerinin geliştirilmekte olduğunu resmen doğruladı. Bu cihazların sadece performanslarıyla değil, aynı zamanda pil ömrü konusunda da sektörde yepyeni standartlar belirlemesi bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com ve XimiTime yayınlarına göre, MI Code yazılım kodunun analizi yeni amiral gemilerinin teknik özelliklerine ışık tuttu. En şaşırtıcı detay ise, Poco F9 Ultra modelinin rekor seviyede 10.000 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılabilecek olması. Daha küçük versiyon olan Poco F9 Pro ise 8000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak. Bu değerler, modern akıllı telefonlar için standart olan 5000 mAh kapasitenin iki katıdır.

Teknik özellikler ve ekran yenilikleri

Cihazların donanım kısmının da en üst seviyede olması bekleniyor. Gelen bilgilere göre her iki model de Qualcomm 'un gelecekteki Snapdragon 8 Elite Gen 5 (SM8850) yonga setinden güç alacak. Bu durum, akıllı telefonların sadece enerji verimliliği sağlamasını değil, aynı zamanda en ağır oyun ve uygulamalarda bile yüksek hızda çalışmasını sağlayacak. Poco markası her zaman fiyat-performans dengesiyle dikkat çekmiştir; yeni modeller ise bu geleneği yüksek teknolojilerle zenginleştirecek.

Ekran konusunda da ciddi değişiklikler bekleniyor. Akıllı telefonlar, TCL tarafından üretilen AMOLED panellerle donatılacak. En dikkat çekici nokta ise ekran yenileme hızının 185 Hz değerine kadar çıkabilmesi. Bu, günümüzde piyasadaki birçok oyun odaklı akıllı telefondan bile daha yüksek bir değer olup arayüzün son derece akıcı çalışmasını sağlayacak.

Kamera ve şarj hızı

Fotoğraf tutkunları için Poco mühendisleri 200 MP çözünürlüğünde bir ana kamera hazırlıyor. Her iki modelde de kullanılması beklenen bu sensör, yüksek detaylandırma ve gece çekimlerinde geniş imkanlar sunuyor. Ayrıca cihazlar 100 W kablolu ve 50 W kablosuz hızlı şarj teknolojisini destekleyecek, bu da devasa bataryaların kısa sürede dolmasını sağlayacak.

Poco F9 serisi yeni cihazların uluslararası pazara çıkışı sertifika belgelerine yansıdı. Bu durum, söz konusu akıllı telefonların küresel pazara resmi olarak giriş yapacağının bir göstergesidir. Cihazların tanıtımı 2026 yılının ikinci yarısı için planlanmış olsa da, sertifikasyon sürecinden geçmeleri hazırlık sürecinin hızla devam ettiğini gösteriyor.

Sonuç olarak, Poco F9 Pro ve Ultra, devasa bataryalarıyla akıllı telefon pazarındaki en büyük sorunlardan biri olan pil ömrü yetersizliğini tamamen çözebilir. Bu teknolojik çözümlerin, markanın amiral gemisi segmentindeki konumunu daha da güçlendireceği şüphesizdir.