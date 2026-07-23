ABD'de Kronos MMR mikro nükleer reaktör projesinde önemli bir aşama tamamlandı

ABD merkezli NANO Nuclear Energy şirketi, enerji sektöründe devrim niteliğinde bir adım olan Kronos MMR mikro nükleer reaktörünün geliştirilmesinde önemli bir başarıya imza attı. Şirket, Fortil mühendislik firması ile iş birliği içinde cihazın en kritik parçalarından biri olan nükleer yakıt depolama ve yönetim sisteminin tasarımında kavramsal aşamayı tamamladı. Bu yenilik, küçük ölçekli atom enerjisinin ticarileştirilmesi yolunda atılmış ciddi bir adımdır. Bu gelişmeyi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Söz konusu sistem, reaktörün tüm çalışma ömrü boyunca nükleer yakıtın güvenli bir şekilde taşınması, depolanması ve yüklenmesi süreçlerinden sorumludur. ixbt.com'un verilerine göre, proje üzerinde mekanik, otomasyon, sistem mühendisliği, radyasyondan korunma ve nükleer güvenlik uzmanlarından oluşan çok disiplinli bir ekip çalıştı. Kavramsal aşamada sistemin genel mimarisi belirlendi ve diğer bileşenlerle olan etkileşimi koordine edildi.

Güvenlik ve teknolojik üstünlük

Kronos MMR, atmosfere minimum düzeyde karbondioksit salınımı ile öne çıkan, yüksek sıcaklıklı, gaz soğutmalı sabit bir mikro reaktördür. Bu tür teknolojiler özellikle uzak bölgelerin, endüstriyel tesislerin ve askeri üslerin sürdürülebilir enerji ile beslenmesinde büyük fayda sağlar. Sistemin yeni aşamaya geçmesi, mühendislerin artık tasarımı detaylandırmasına ve ekipman özelliklerini netleştirmesine olanak tanıyor.

NANO Nuclear Energy sadece bu proje ile sınırlı kalmıyor. Şirketin portföyünde taşınabilir bir mikro reaktör olan Zeus ve uzay araştırmaları için tasarlanan Loki MMR projeleri de bulunuyor. Bu tür çalışmaların gelecekte sadece Dünya'da değil, uzay görevlerinde de otonom enerji kaynaklarına olan ihtiyacı karşılaması bekleniyor.

Lisanslama ve gelecek planları

Şirket şu anda ABD'de gerekli lisansları alma sürecinden geçiyor. Bu yılın başlarında ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu (NRC), Illinois Üniversitesi kampüsünde ilk Kronos MMR reaktörünün inşasına yönelik başvuruyu incelemek üzere kabul etti. Bu, akademik ortamda yeni teknolojiyi test etmek için büyük bir fırsat yaratıyor.

Tüm onay süreçleri beklendiği gibi gecikmeden devam ederse, gösterim reaktörünün inşaat çalışmalarının 2027'nin ikinci yarısında başlaması planlanıyor. Küçük modüler reaktörler, büyük nükleer santrallere kıyasla daha hızlı ve daha düşük maliyetle inşa edilebildiği için enerji güvenliğini hedefleyen ülkeler için ilginç bir deneyim olabilir.

Nükleer enerjinin bu kadar kompakt bir yapıya kavuşması, gelecekte küresel iklim değişikliğiyle mücadelede ve sürdürülebilir yeşil ekonomiye geçişte şüphesiz belirleyici bir rol oynayacaktır. ABD'deki bu projenin başarısı, dünya genelinde mikro reaktör pazarının oluşumunu tetikleyecektir.