Emirates, Boeing 777-9 uçaklarını teslim almayı reddetti

·125·Teknoloji
Emirates, Boeing 777-9 uçaklarını teslim almayı reddetti

Dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Emirates, Boeing tarafından üretilen ilk on adet Boeing 777-9 uçağını satın alma planlarından vazgeçti. Farnborough Havacılık Fuarı'nda konuşan Emirates Başkanı Tim Clark, bu uçakların teslim alınmayacağını resmen doğruladı. Bu karar, havacılık pazarındaki en çok beklenen projelerden birinin etrafındaki durumun ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Söz konusu uçaklar 2019-2021 yılları arasında üretilen modellerdir. İlk planlara göre bu uçakların Nisan 2020'de hizmete girmesi gerekiyordu. Ancak Boeing 777X programındaki uzun süreli gecikmeler nedeniyle, bu uçaklar müşteriye ulaştığında en az sekiz yıllık bir geçmişe sahip olacak. Tim Clark'a göre, bu makinelerin mevcut teknik gereksinimleri karşılaması için çok büyük ve maliyetli bir modernizasyon gerekiyor.

"Konserve kutuları için hammadde"

Havayolu yöneticisi, konuşmasında Boeing yönetimini beklenmedik sert açıklamalarla eleştirdi. Üretimin ilk aşamasındaki bu uçakların günümüzde modası geçmiş olduğunu belirtti. Tim Clark, şaka yollu bir şekilde bu uçakların sadece Heinz şirketinin ilgisini çekebileceğini söyledi. Ona göre bu uçaklar, sadece "fasulye konserveleri için teneke kutu" yapmak amacıyla hurda metal olarak kullanılabilir.

ixbt.com'un bilgilerine göre Boeing şu anda bu on uçak için yeni alıcılar arıyor. Ancak pazardaki gerçek durum, bunların satışının neredeyse imkansız olduğunu gösteriyor. Clark'a göre, her bir uçağın fiyatı 10 milyon dolara düşürülmediği sürece, kimse bu kadar eski konfigürasyona sahip bir teknolojiyi satın almayacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse, yeni Boeing 777-9 uçaklarının liste fiyatı birkaç yüz milyon doları buluyor.

Teknik sorunlar ve gelecek planları

Sektör kaynaklarına göre, geliştirme sürecinde Boeing 777X'in tasarımı birçok kez değiştirildi. Sonuç olarak, ilk üretilen örnekler, ciddi bir revizyon gerektirecek kadar mevcut standartların gerisinde kaldı. Boeing, daha önce bu tür uçakları modernize etmenin milyarlarca dolara mal olacağını kabul etmişti. Hatta Emirates için tasarlanan ilk örneklerden birinin ekonomik açıdan verimsiz olduğu gerekçesiyle yakın zamanda tamamen imha edildiği biliniyor.

Buna rağmen Emirates, 777X programından tamamen çıkmayı düşünmüyor. Tim Clark'a göre, uçağın mevcut versiyonu ilk örneklerden önemli ölçüde daha üstün: daha yüksek maksimum kalkış ağırlığına ve çok daha güçlü motorlara sahip. Havayolu, güncellenmiş konfigürasyona sahip ilk Boeing 777-9 uçağını 2027'nin ikinci çeyreğinde teslim almayı planlıyor.

Önümüzdeki aylarda Boeing ve Emirates arasındaki iş birliği yeni bir aşamaya geçecek. Eylül ayında 777X prototiplerinden biri Dubai'ye getirilecek. Burada uçak, aşırı sıcak iklim koşullarında test edilecek. Bu, yeni nesil uçakların dayanıklılığı bu tür testlerle belirlendiği için sıcak iklime sahip bölgeler için de büyük önem taşıyor.

BoeingEmiratesHavacılıkTeknolojiTim Clark
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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