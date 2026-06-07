Gökbilimciler AB Aurigae etrafındaki öngezegen diskini ilk kez gözlemledi

Gökbilimciler, genç yıldız AB Aurigae etrafındaki öngezegen diskinin dönüşünü doğrudan gözlemlemeyi ilk kez başardılar. Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) ve Bordeaux Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen bu çalışmada, Şili'deki ESO Avrupa Güney Gözlemevi'nin "Çok Büyük Teleskop"una monte edilen SPHERE (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch) yüksek kontrastlı kızılötesi aracı kullanıldı. Bununla ilgili olarak Ixbt.com haber veriyor.

Öngezegen diskleri, genç yıldızların etrafındaki gaz ve tozdan oluşan dönen bulutlardır ve bunlarda gezegenler oluşur. AB Aurigae etrafındaki disk, uzun süredir bu tür süreçleri incelemek için en önemli "laboratuvar" olarak kabul ediliyor. Yeni gözlemler, diskin genel dönüşünün yerçekimi yasalarına uygun olduğunu doğruladı, ancak bazı bölgelerde maddenin hareketinin beklenenden farklı olduğu tespit edildi. Bu anormallikler, oluşum sürecindeki dev cisimlerin — öngezegenlerin — etkisiyle ilişkilendiriliyor.

SPHERE aracı, toz parçacıklarının kızılötesi radyasyonunu kaydederek disk yapısının hareketini gözlemleme imkanı sağladı. Bu veriler, Hubble uzay teleskobu ve ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) yer tabanlı radyo teleskopları tarafından daha önce elde edilen sonuçları tamamlıyor. AB Aurigae, yaklaşık 4–5 milyon yaşında genç bir değişken yıldızdır ve şu anda gezegen sisteminin oluşumunun erken aşamasındadır.

Önceki gözlemler, diskte en az bir oluşmakta olan gaz devi — AB Aurigae b cisminin varlığını göstermişti. Yıldızdan 93 astronomik birim uzakta bulunan bu cismin kütlesinin Jüpiter'den 9 kat daha büyük olması muhtemel. Hubble teleskobu, yıllar boyunca yörüngesindeki hareketini izleyerek cismin bir gezegen olduğunu doğruladı. Ayrıca, diskte başka gezegenlerin oluşabileceği ek yoğun bölgeler ve sarmal yapılar da tespit edildi.

Araştırmacıların belirttiğine göre, SPHERE analizleri maddenin aktif olarak biriktiği akresyon bölgelerini de ortaya çıkardı. Disk yüzeyindeki gölgeler ve homojen olmayan hareketler, gizli cisimlerin veya yoğun toz bulutlarının varlığına işaret ediyor. Bu keşif, gezegen sistemlerinin oluşumunun klasik modellerden daha karmaşık bir dinamiğe sahip olduğunu kanıtlıyor.