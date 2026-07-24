Airbus en büyük yolcu uçağını geliştirmeyi planlıyor: Boeing 777X'e güçlü rakip

Avrupalı havacılık devi Airbus, en başarılı modellerinden biri olan A350'nin daha büyük ve daha yüksek kapasiteli bir versiyonunu geliştirme olasılığını değerlendiriyor. Bu proje hayata geçerse, yeni uçak sadece şirketin tarihindeki en büyük çift motorlu yolcu uçağı olmakla kalmayacak, aynı zamanda ABD merkezli Boeing tarafından sunulan Boeing 777X modeline doğrudan rakip olacak. Bu gelişmeyi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda Rolls-Royce CEO'su Tufan Erginbilgiç tarafından verilen bilgilere göre, yeni projeyle ilgili nihai kararın önümüzdeki bir yıl içinde verilmesi bekleniyor. Ixbt.com'un haberine göre Airbus, uçağın gövdesini uzatarak yolcu kapasitesini önemli ölçüde artırmayı planlıyor. Şimdilik gayriresmi olarak A350-1100 veya A350-2000 olarak adlandırılan bu model, mevcut A350-1000 versiyonunun halefi olacak.

Yeni motor ve teknik kısıtlamalar

Projenin önündeki temel konulardan biri motor seçimidir. Eğer yeni uçak için tamamen yeni bir güç ünitesi gerekirse, bunun geliştirilmesi ve test edilmesi 6-7 yıl sürebilir. Bu durumda uçak 2032'den önce hizmete giremez. Airbus ise zaman ve maliyet kaybını önlemek amacıyla Rolls-Royce Trent XWB motorunun modernize edilmiş bir versiyonunu kullanmayı tercih ediyor.

Uzmanlara göre, gövdenin uzatılması uçağın maksimum uçuş menzilini (range) biraz kısaltabilir. Ancak modern havacılık pazarı trendleri, büyük havayolları için ultra uzun menzilden ziyade, tek bir seferde daha fazla yolcu taşımanın daha önemli olduğunu gösteriyor. Bu durum özellikle dünyanın en büyük havalimanları arasındaki yoğun uçuşlar için oldukça avantajlıdır.

Boeing ile rekabet ve pazar talebi

Airbus'ın bu hamlesi stratejik bir öneme sahip. Boeing şu anda yeni nesil Boeing 777X ailesini hizmete sokmaya hazırlanıyor. Airbus ise bu segmentteki konumunu güçlendirmek ve müşterilere alternatif bir seçenek sunmak istiyor. A350-1100 modeli, en büyük çift motorlu yolcu uçakları kategorisinde liderlik için mücadele edecek.

Airbus A350 ailesinin halihazırda verimliliği ve konforuyla tanındığını belirtmek gerekir. Yakın zamanda şirketin A350-1000ULR (Ultra Long Range) modifikasyonu, yakıt ikmali yapmadan 17 bin kilometre mesafe kat ederek kendi rekorunu kırmıştı. Yeni proje ise rekor mesafelerden ziyade maksimum kapasite ve ekonomik verimliliğe odaklanacak.

Özbekistan havacılık pazarı için de bu tür haberler önem taşıyor, çünkü ulusal havayolu şirketleri filolarını sürekli modernize ediyor. Gelecekte Taşkent gibi büyük transit noktalarından gerçekleştirilecek uzun mesafeli uçuşlarda bu tür yüksek kapasiteli uçaklara duyulan ihtiyaç doğal bir süreçtir.