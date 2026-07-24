Airbus en büyük yolcu uçağını geliştirmeyi planlıyor: Boeing 777X'e güçlü rakip

·81·Teknoloji
Airbus en büyük yolcu uçağını geliştirmeyi planlıyor: Boeing 777X'e güçlü rakip

Avrupalı havacılık devi Airbus, en başarılı modellerinden biri olan A350'nin daha büyük ve daha yüksek kapasiteli bir versiyonunu geliştirme olasılığını değerlendiriyor. Bu proje hayata geçerse, yeni uçak sadece şirketin tarihindeki en büyük çift motorlu yolcu uçağı olmakla kalmayacak, aynı zamanda ABD merkezli Boeing tarafından sunulan Boeing 777X modeline doğrudan rakip olacak. Bu gelişmeyi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda Rolls-Royce CEO'su Tufan Erginbilgiç tarafından verilen bilgilere göre, yeni projeyle ilgili nihai kararın önümüzdeki bir yıl içinde verilmesi bekleniyor. Ixbt.com'un haberine göre Airbus, uçağın gövdesini uzatarak yolcu kapasitesini önemli ölçüde artırmayı planlıyor. Şimdilik gayriresmi olarak A350-1100 veya A350-2000 olarak adlandırılan bu model, mevcut A350-1000 versiyonunun halefi olacak.

Yeni motor ve teknik kısıtlamalar

Projenin önündeki temel konulardan biri motor seçimidir. Eğer yeni uçak için tamamen yeni bir güç ünitesi gerekirse, bunun geliştirilmesi ve test edilmesi 6-7 yıl sürebilir. Bu durumda uçak 2032'den önce hizmete giremez. Airbus ise zaman ve maliyet kaybını önlemek amacıyla Rolls-Royce Trent XWB motorunun modernize edilmiş bir versiyonunu kullanmayı tercih ediyor.

Uzmanlara göre, gövdenin uzatılması uçağın maksimum uçuş menzilini (range) biraz kısaltabilir. Ancak modern havacılık pazarı trendleri, büyük havayolları için ultra uzun menzilden ziyade, tek bir seferde daha fazla yolcu taşımanın daha önemli olduğunu gösteriyor. Bu durum özellikle dünyanın en büyük havalimanları arasındaki yoğun uçuşlar için oldukça avantajlıdır.

Boeing ile rekabet ve pazar talebi

Airbus'ın bu hamlesi stratejik bir öneme sahip. Boeing şu anda yeni nesil Boeing 777X ailesini hizmete sokmaya hazırlanıyor. Airbus ise bu segmentteki konumunu güçlendirmek ve müşterilere alternatif bir seçenek sunmak istiyor. A350-1100 modeli, en büyük çift motorlu yolcu uçakları kategorisinde liderlik için mücadele edecek.

Airbus A350 ailesinin halihazırda verimliliği ve konforuyla tanındığını belirtmek gerekir. Yakın zamanda şirketin A350-1000ULR (Ultra Long Range) modifikasyonu, yakıt ikmali yapmadan 17 bin kilometre mesafe kat ederek kendi rekorunu kırmıştı. Yeni proje ise rekor mesafelerden ziyade maksimum kapasite ve ekonomik verimliliğe odaklanacak.

Özbekistan havacılık pazarı için de bu tür haberler önem taşıyor, çünkü ulusal havayolu şirketleri filolarını sürekli modernize ediyor. Gelecekte Taşkent gibi büyük transit noktalarından gerçekleştirilecek uzun mesafeli uçuşlarda bu tür yüksek kapasiteli uçaklara duyulan ihtiyaç doğal bir süreçtir.

AirbusBoeingHavacılıkTeknolojiRolls-Royce
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yapay Zeka Dünyasında Yeni Dev: Prentis Laboratuvarı 100 Milyon Dolar Yatırım AlıyorYapay Zeka Dünyasında Yeni Dev: Prentis Laboratuvarı 100 Milyon Dolar Yatırım AlıyorBugün, 03:29NM-Tex, Mikroçip Paketleme İçin Kendi Üretim Hattını BaşlatıyorNM-Tex, Mikroçip Paketleme İçin Kendi Üretim Hattını BaşlatıyorBugün, 03:24İnsan Ömrünün Teorik Sınırı Belirlendi: 190 Yıl — Maksimum Göstergeİnsan Ömrünün Teorik Sınırı Belirlendi: 190 Yıl — Maksimum GöstergeBugün, 02:53Vietnam'da Çocuklar İçin Sosyal Medya Kullanımında Benzersiz Bir Düzenleme GetiriliyorVietnam'da Çocuklar İçin Sosyal Medya Kullanımında Benzersiz Bir Düzenleme GetiriliyorBugün, 02:23ABD Ordusu Yapay Zeka Yıllık Limitini Bir Ayda TükettiABD Ordusu Yapay Zeka Yıllık Limitini Bir Ayda TükettiBugün, 02:20Google, hesap girişi için selfie video ile kimlik doğrulama özelliğini başlattıGoogle, hesap girişi için selfie video ile kimlik doğrulama özelliğini başlattıBugün, 01:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim