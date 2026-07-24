Liverpool, Muhammed Salah'ın Yerine Hangi Adayı Görüyor?

·43·Spor
Liverpool, Muhammed Salah'ın Yerine Hangi Adayı Görüyor?

İngiltere'nin Liverpool kulübü, kulüp efsanesi Muhammed Salah'ın ayrılışının ardından onun yerini doldurabilecek uygun bir halef aramaya devam ediyor. Son bilgilere göre, Merseyside ekibinin dikkati şu anda İtalya'nın Milan takımında parlak bir performans sergileyen ABD milli takımının lideri Christian Pulisic'e yönelmiş durumda. Goal.com'a verdiği röportajda eski futbolcu Jonathan Spector, Pulisic'i rakip defans oyuncuları için gerçek bir "kabus" olarak nitelendirdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Christian Pulisic şu sıralar Serie A'da kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor. 27 yaşındaki hücum oyuncusu, Milan formasıyla sadece skor katkısı sağlamakla kalmadı, aynı zamanda takımın hücum oyununda kilit figür haline geldi. Çok yönlülüğü ve sahanın farklı bölgelerinde etkili hareket edebilmesi Liverpool teknik heyeti için oldukça cazip görünmektedir. Özellikle Salah'ın sağ kanattaki yerini alması için Pulisic'in hızı ve tekniği faydalı olabilir.

Premier Lig'deki Deneyim ve Yeni Fırsatlar

Pulisic için İngiltere şampiyonası yabancı değil. Dört yıl boyunca Chelsea'nin başarısı için ter döktü ve Londra kulübüyle Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Ancak "maviler" safında tüm potansiyelini tam olarak gösteremedi ve genellikle yedek kulübesinde kaldı. 2023 yılında San Siro'ya taşınması kariyerinde yeni bir sayfa açtı ve burada gerçek bir lider haline geldi.

Jonathan Spector'ın belirttiğine göre, Pulisic'in oyun tarzı Liverpool'un hızlı hücumlara dayalı taktiğine çok iyi uyuyor. "O çok cesur ve defans oyuncularının üzerine doğrudan gitmekten korkmuyor. Bir savunmacı için böyle dinamik ve çevik bir oyuncuya karşı oynamak en kötü senaryodur. Pulisic sahada çok hızlı ve beklenmedik kararlar alabiliyor" diyor uzman isim.

Transfer İhtimali ve Sözleşme Durumu

Şu anda Pulisic'in Milan ile sözleşmesi hakkında görüşmeler devam ediyor, ancak henüz yeni bir anlaşma imzalanmadı. Bu durum, aralarında Liverpool'un da bulunduğu Avrupa'nın önde gelen kulüpleri için elverişli bir fırsat yaratıyor. Merseyside ekibi, Muhammed Salah'ın bıraktığı boşluğu doldurmak için büyük harcamalar yapmaya hazır ve Pulisic bu bağlamda en uygun adaylardan biri konumunda.

Liverpool taraftarları için Salah'ın yerini doldurmanın kolay olmayacağı kesin, çünkü Mısırlı yıldız kulüp tarihinin en golcü oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Ancak Christian Pulisic'in Premier Lig'deki tecrübesi, mevcut form durumu ve sahadaki yaratıcılığı Anfield'da yeni bir dönemi başlatabilir. Transfer gerçekleşirse, bu Amerikan futbolu için de bir sonraki büyük adım olacaktır.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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