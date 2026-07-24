Rodri Real Madrid'e transfer olmak istiyor: Bonservis bedeli de belli...

«Manchester City» orta sahası Rodri, kariyerini Madrid kulübü Real Madrid'de sürdürme niyetinde. Haberlere göre, İspanyol futbolcu mevcut sözleşmesini uzatmak istemiyor ve olası transfer bedeli konusunda kulübüyle anlaşmış durumda.

Ancak şu an için Real Madrid'in resmi bir teklif gönderdiğine veya kulüplerin doğrudan görüşmelere başladığına dair bir bilgi yok.

Rodri yeni sözleşmeyi reddediyor

El Debate'in haberine göre, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu «Manchester City» ile iş birliğini uzatmak niyetinde değil.

Mevcut sözleşmesi 2027 yazına kadar devam edecek. Yeni bir anlaşma imzalanmazsa İngiliz kulübü, futbolcuyu daha sonra daha ucuza satma veya sözleşme süresi bittiğinde bedelsiz kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir.

Rodri'nin asıl isteğinin İspanya'ya dönmek ve Real Madrid forması giymek olduğu belirtiliyor.

Transfer bedeli 50 milyon euroyu bulabilir

Kaynağa göre Rodri, olası transfer bedelinin suni olarak yükseltilmemesi konusunda «Manchester City» ile anlaşmaya vardu.

Anlaşma şu şekilde olabilir:

Ödeme türü Miktar Ana transfer ücreti 45 milyon euro Olası bonuslar 5 milyon euro Toplam değer 50 milyon euroya kadar

Bu rakam, Transfermarkt portalında gösterilen futbolcunun tahmini piyasa değerine de uyuyor. Portal, Rodri'yi 50 milyon euro civarında değerlendiriyor.

City neden fiyatı düşürmeye razı olabilir?

Rodri'nin sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmış olması transfer ücretini etkileyebilir.

Eğer orta saha oyuncusu yeni sözleşme imzalamaya kesin olarak yanaşmazsa, Manchester City için onu hemen satmak finansal açıdan mantıklı bir seçenek haline gelebilir.

Aynı zamanda, 45 milyon euro ve bonuslar hakkındaki bilgiler henüz resmi olarak doğrulanmadı. Nihai fiyat Real Madrid'in teklifine ve İngiliz kulübünün tutumuna bağlı olacak.

Geçen sezon 33 maçta forma giydi

Rodri geçen sezon Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 33 maçta sahaya çıktı.

İspanyol orta saha bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti. Ana görevi takımın ataklarını başlatmak, orta sahayı kontrol etmek ve savunma ile hücum arasındaki dengesini sağlamak oldu.

Rodri'nin top dala sakince hareket etmesi ve oyun temposunu yönlendirme yeteneği onu Real Madrid için önemli bir aday haline getirebilir.

Transfer henüz resmi olarak doğrulanmadı

Rodri'nin Real Madrid'e transfer olma isteği ve olası bedeli hakkında haberler yayılmış olsa da anlaşma henüz gerçekleşmiş değil.

Transfer için üç kritik aşama kalıyor:

Real Madrid'in futbolcuya resmi teklif yapması;

Rodri ile kişisel şartların anlaşılması;

iki kulübün transfer ücreti konusunda ortak bir karara varması.

Görüşmeler başlarsa, Rodri'nin geleceği yaz transfer döneminin en çok konuşulan konularından biri haline gelebilir.

Sizce Rodri, Real Madrid orta sahasını daha da güçlendirebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın.