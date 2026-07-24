Savunma Teknolojileri Devi Anduril'in Değerinin 100 Milyar Dolara Ulaşması Bekleniyor

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Savunma Teknolojileri Devi Anduril'in Değerinin 100 Milyar Dolara Ulaşması Bekleniyor

ABD'nin savunma teknolojileri alanındaki en büyük girişimlerinden biri olan Anduril şirketi, yeni bir yatırım turunun eşiğinde. Reuters ajansının kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, söz konusu finansman kampanyası şirketin piyasa değerini yaklaşık 100 milyar dolara çıkarabilir. Bu, geçen yılki rakamların neredeyse üç katı demek. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Şirket, cari yılın mayıs ayında 5 milyar dolar yatırım celb etmiş ve o sırada kapitalleşmesi 61 milyar doları teşkil etmişti. Yeni plan iki aşamalı bir süreci öngörüyor: birinci aşamada cari fiyatlarla fon toplanırken, ikinci aşamada yatırımcılar daha yüksek bir değerlemeden pay satın alıyor. Her iki dilimin de yıl sonuna kadar kapanması bekleniyor.

Modern Savaş Tarzının Değişmesi ve Talebin Artması

Anduril ve benzeri askeri teknoloji girişimlerinin bu hızlı büyümesi tesadüf değil. Dünyada, özellikle Orta Doğu ve Doğu Avrupa'daki silahlı çatışmalar; dronların, otonom sistemlerin ve yapay zekanın (AI) modern savaş alanındaki rolünü kökten değiştirdi. Geleneksel pahalı donanımlardan ziyade, daha ucuz ve kolay değiştirilebilir "akıllı" sistemlere olan talep keskin bir şekilde arttı.

Verilere göre, cari yılın ilk yarısında savunma teknolojileri sektörüne yatırılan risk sermayesi yatırımlarının hacmi iki katına çıkarak 12 milyar doları aştı. Bu, tüm 2025 yılı boyunca sektör girişimlerinin celb ettiği 10 milyar dolarlık rakamdan oldukça yüksek. Anduril halihazırda ABD Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri, NATO, ayrıca Büyük Britanya, Hollanda ve Polonya gibi devletlerle büyük sözleşmelere sahip.

Ucuz ve Etkili Silahlar Dönemi

Sektördeki yeni trend — "attritable" yani kaybedilmesi çok büyük zarar getirmeyen, seri üretilen ucuz donanımlara geçiştir. Shield AI ve Helsing gibi diğer şirketler de bu doğrultuda yüz milyonlarca dolarlık yatırım celb ediyor. Örneğin, Mach Industries lideri Ethan Thornton'ın vurguladığı gibi, Ukrayna çatışması otonom dronların geleneksel pahalı silahlardan daha etkili olduğunu kanıtladı.

Anduril, kendi üretim zincirini sağlamlaştırmak amacıyla roket motorları için katı yakıt üretim kapasitelerini de genişletiyor. Pentagon bu çabaları destekleyerek, lojistik problemleri ortadan kaldırmak için şirkete mali destek veriyor. Şirket gelirleri de büyümeye devam ediyor: 2025 yılında ciro geçen yıla kıyasla iki kat artarak 2,2 milyar doları teşkil etti.

Anduril yatırımcıları arasında dünyaca ünlü Thrive Capital, Andreessen Horowitz ve Founders Fund gibi fonlar var. Ayrıca, ABD başkan yardımcısı JD Vance de şirketin ilk yatırımcılarından biri olarak kabul ediliyor. Şimdilik Anduril temsilcileri yeni yatırım turu konusunda resmi yorum yapmaktan kaçındı.

AndurilSavunmaTeknolojiYatırımDronlar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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