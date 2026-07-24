ABD'de akıllı telefondaki verileri özel bir parola ile silen kişi yargılanıyor

ABD Adalet Bakanlığı, ülke tarihinde ilk kez sınır kontrolü sırasında akıllı telefondaki verileri uzaktan veya otomatik olarak yok etmeye yarayan bir parola kullanan kişiye karşı ceza davası açtı. Atlanta'da yaşayan Samuel Tunick, cihazını gümrük memurlarına teslim etmeden önce üzerindeki tüm dosyaları tamamen silen kodu girmekle suçlanıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Bu durum teknoloji ve hukuk dünyasında büyük yankı uyandırdı. The Guardian'ın haberine göre, bu durum ABD federal savcılığı tarafından "duress password" (zorlama parolası) adı verilen işlevin kullanılmasından ötürü bir kişinin sorumlu tutulduğu ilk bilinen vakadır. Söz konusu işlev, cihaz sahibi tehlike altındayken veya baskı altında parolu söylemeye mecbur bırakıldığında, sistemi bloke etmek yerine tüm verileri derhal silmeye hizmet eder.

GrapheneOS ve gizlilik meselesi

Samuel Tunick, kendi Google Pixel akıllı telefonunda standart Android yerine gizliliğe odaklanan GrapheneOS işletim sistemini kullandı. Bu sistemin özelliği, kullanıcıya iki farklı parola belirleme imkanı tanımısıdır: biri olağan erişim için, diğeri ise acil durumlarda verileri yok etmek için. Sanığın avukatları cihazda tam olarak bu yazılımın bulunduğunu doğruladılar.

Olay 2025 yılı Ocak ayında Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleşti. Tunick yurt dışından dönerken gümrük ve sınır koruma memurları onu ek incelemeye aldılar. Yetkililer akıllı telefonunu kontrol etmeyi talep ettiğinde, girilen parola cihazdaki tüm dijital içeriği sildi. Savcılık bunu kanıtları kasten yok etme ve soruşturmayı engelleme olarak değerlendiriyor.

Anayasal haklar ve sınır kontrolü

Bu dava ABD'de vatandaşların sınır bölgelerindeki hakları konusundaki eski tartışmaları yeniden gündeme getirdi. ABD hükümeti uzun süredir sınır kontrol noktalarının ülke toprakları sayılmadığını ve buralarda akıllı telefonları mahkeme kararı olmaksızın arama hakkına sahip olduğunu savunmaktadır. Ancak savunma tarafı bu hareketi yasadışı olarak değerlendirmektedir.

Tunick'in avukatları mahkemeye sundukları dilekçede şu hususlara dikkat çektiler:

Müvekkilin avukatla görüşme hakkının kısıtlanması ve yasal haklarının açıklanmaması;

Akıllı telefona el koymak için yeterli gerekçelerin bulunmaması;

Hükümetin arama bahanesinin (çocuk istismarı materyallerini arama) asılsız olması.

Savunma avukatlarına göre, aslında Tunick çevreci hareketlerdeki faaliyetleri nedeniyle hükümetin hedefi haline gelmiştir. O, Atlanta'da kolluk kuvvetleri için inşa edilen büyük eğitim merkezi — "Cop City" projesine karşı çıkan grubun bir üyesiydi. Bu nedenle avukatlar akıllı telefondan alınan (veya silinen) herhangi bir verinin kanıt olarak kabul edilmemesini talep ediyorlar.

Bu yargılama sürecinin gelecekte kişisel verilerin gizliliği ile devlet güvenliği arasındaki dengesini belirleyen önemli bir emsal olmasu bekleniyor. Eğer Tunick suçlu bulunursa, bu yazılım yoluyla verileri koruma yönteminin ABD'de yasadışı kabul edilmesi mümkündür.