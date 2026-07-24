Altın Paralar 30 Yıllık Deniz Sırrını Aydınlattı

·76·Dünya
Altın Paralar 30 Yıllık Deniz Sırrını Aydınlattı

Büyük Britanya bilim insanları yaklaşık 30 yıldır sır olarak kalan bir deniz kazasına nihayet açıklık getirdi. Araştırmacılar, İngiltere'nin güney kıyıları yakınlarında 1995 yılında bulunan gemi kalıntılarının Dom van Keulen adlı Hollanda ticaret gemisine ait olduğunu belirledi.

O dönemde dalgıçlar deniz tabanından 400'den fazla Fas altın parasıbulmuş, ancak geminin adı ve kökeni bilinmezliğini korumuştu. Yeni araştırmalara göre gemi, 1633 yılında Fas'tan Hollanda'ya seyir halindeyken su alarak batmıştır. Kazada mürettebatın tamamı kurtulmuştur.

Araştırma British Museum, Bournemouth University ve South West Maritime Archaeology Group bilim insanları ile dalgıçların yaklaşık 30 yıllık iş birliğinin ürünü oldu. Bu konuda yakın zamanda yayımlanan "From Morocco to the Coast of England: The Story of the Dom van Keulen and its Remarkable Cargo" kapital kitabında da ayrıntılı bilgi verilmektedir.

Çok sayıda antik altın para, bilezik ve mücevher koleksiyonu.

Anlaşıldığı üzere gemi 150 çuval Arap zamkı, 64 çuval güherçile, 320 adet keçi derisi ve 9 bin Fas altın parasıtaşıyordu. Bilim insanlarına göre kargonun büyük kısmı o dönemde kurtarılmış, ancak 400'den fazla para deniz tabanında kalmıştır.

Araştırma yazarları, özellikle Fas altın paralarının geminin kimliğinin belirlenmesinde belirleyici rol oynadığını vurguladı. Ayrıca uluslararası müze uzmanları ile dalgıçların uzun yıllar süren iş birliğinin bu tarihi bulmacaya "harika bir çözüm" bulmayı sağladığını kaydettiler.

Uzmanlara göre bu keşif, denizlerin derinliklerinde insanlık tarihine ait daha pek çok değerli sırrın gizli olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Dom van KeulenBritish MuseumBournemouth ÜniversitesiFasHollanda
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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