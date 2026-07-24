Bosgame, Intel Core 3 304 işlemcili ekonomik mini bilgisayarı tanıttı

·62·Teknoloji
Bosgame, Intel Core 3 304 işlemcili ekonomik mini bilgisayarı tanıttı

Bilgisayar pazarında kompaktsızlık ve enerji verimliliği giderek artarken, Bosgame yeni E6 ECO mini bilgisayarını tanıttı. Yeni nesil Intel Core 3 304 (Wildcat Lake ailesi) işlemciyle donatılmış ilk modellerden biri olan bu cihaz, uygun fiyatı ve avuç içine sığan boyutlarıyla dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Kompakt cihazlar segmentindeki rekabetin arttığı göz önüne alındığında, Bosgame E6 ECO modeli ofis işleri, eğitim ve multimedya görevleri için ideal bir çözüm olarak görülüyor. Cihazın resmi satışlarının 15 Ağustos'ta başlaması bekleniyor ve başlangıç fiyatı yaklaşık 380 dolar civarında olacak. Bu, günümüzün pahalı bileşen pazarında kendine özgü bir "kriz karşıtı" teklif olabilir.

Teknik özellikler ve performans

Cihazın kalbi olan Intel Core 3 304 işlemci beş çekirdeğe sahip: bir yüksek performanslı Cougar Cove çekirdeği ve dört enerji tasarruflu Darkmont çekirdeği. Maksimum saat hızı 4,3 GHz'e kadar çıkıyor. ixbt.com'un haberine göre, işlemcinin temel güç tüketimi sadece 15 W olup, bu da cihazın aşırı ısınmamasını ve elektrik tasarrufu sağlamasını garanti ediyor.

Grafik görevleri için 2,3 GHz hızındaki entegre Xe3 çekirdeği sorumludur. Ayrıca modern trendlere uygun olarak işlemci, 15 TOPS performansına sahip bir sinirsel işlemci (NPU) ile donatılmıştır. Bu, yapay zeka tabanlı daha basit algoritmaların hızlı çalışmasına yardımcı olur.

Bellek ve bağlantı arayüzleri

Bosgame E6 ECO aşağıdaki teknik özelliklerle donatılmıştır:

  • 12 GB RAM (LPDDR5X standardı);
  • 512 GB kapasiteli SSD PCIe 3.0 NVMe sürücüsü;
  • Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 kablosuz iletişim modülleri;
  • Windows 11 işletim sistemi önceden yüklenmiş olarak gelir.
Cihazın boyutları sadece 129 x 128 x 44 mm olup, masaüstünde neredeyse hiç yer kaplamaz. Soğutma sistemi iki bakır ısı borusu ve kompakt bir fan içerir, bu da ağır görevlerde bile istikrarlı performans sağlar.

Bağlantı olanaklarına gelince, mini-ПК HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 ve USB-C bağlantı noktalarıyla donatılmıştır. 10 Gbps'ye varan veri aktarım hızına sahip USB-C bağlantı noktası, DisplayPort Alt Mode ve Power Delivery teknolojilerini destekler. Bu, kullanıcının aynı anda üç adet 4K (60 Hz) monitör bağlamasına olanak tanır. Ayrıca ek depolama için ikinci bir M.2 2242 PCIe 4.0 yuvası da mevcuttur.

Özbekistan pazarında bu tür kompakt cihazlar genellikle devlet kurumları, eğitim merkezleri ve küçük işletmeler arasında popülerdir. Bosgame E6 ECO, kompaktlığı ve modern bağlantı noktalarıyla eski, büyük kasalı bilgisayarların yerini başarıyla alabilir.

IntelBosgameMini-PCTeknolojiWildcat Lake
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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