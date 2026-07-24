Anthropic, Opus 5 modelini tanıttı: Fable 5'ten daha güçlü ve daha ucuz

·54·Teknoloji
Anthropic, Opus 5 modelini tanıttı: Fable 5'ten daha güçlü ve daha ucuz

Yapay zeka alanındaki önde gelen girişimlerden biri olan Anthropic, bir sonraki büyük geliştirmesi olan Opus 5 modelini resmen duyurdu. Şirketin ağır sıklet modeller serisine ait olan bu yeni model, önceki nesillerden sadece hızıyla değil, aynı zamanda ekonomik uygunluğuyla da ayrılıyor. Sektör uzmanlarına göre Opus 5'in teknik yetenekleriyle pazardaki dengeyi değiştirmesi bekleniyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Opus 5 boyut olarak Fable 5 modelinden daha küçük olmasına rağmen, bir dizi benchmark testinde şaşırtıcı sonuçlar gösterdi. Anthropic verilerine göre yeni model, birçok performans göstergesi açısından "ağabeyi" Fable 5'i geride bıraktı. Bu da kullanıcılara daha düşük maliyetle daha yüksek verimlilik elde etme imkanı sağlıyor.

Teknik yetenekler ve güvenlik sistemi

Anthropic yeni modeli tanıtırken, Opus 5'in kendi işini denetleme ve hataları düzeltme konusunda çok daha güçlü olduğunu özellikle vurguladı. Örneğin, benchmark testleri sırasında model, eksik bir sorguya dayanarak bağımsız bir şekilde bilgisayarlı görü (computer vision) için bir yazılım hattı oluşturabildi. Bu, modelin karmaşık mühendislik görevlerini yerine getirmede ne kadar geliştiğini gösteriyor.

Ayrıca Opus 5, önceki modelleri kısıtlayan birçok katı yasaktan arındırıldı. Fable 5 modelinde kullanıcıların karşılaştığı birçok kısıtlama, bu yeni sürümde yüzde 85 oranında azaltıldı. Önemli olan nokta, Opus 5'in de kendisinden önceki Opus 4.8 gibi 30 günlük veri saklama politikasına tabi olmamasıdır. Bu, gizliliğe özel önem veren kurumsal müşteriler için çok önemli bir husustur.

Siber güvenlik ve yeni özellikler

Buna rağmen Anthropic, siber güvenlik konularında temkinli davranmaya devam ediyor. Örneğin, Opus 5 yazılımın ikili (binary) kodlarındaki zayıflıkları aramak için kullanılamaz, ancak açık kaynaklı kodları analiz etmeye izin verir. Şirket, bu tür kısıtlamaların yapay zekanın zararlı amaçlarla, özellikle siber saldırılar düzenlemek için kullanılmasını önlemeye hizmet ettiğini açıklıyor.

Bir diğer önemli yenilik ise Automatic Fallbacks adlı beta özelliğinin kullanıma sunulmasıdır. Bu araç sayesinde API kullanıcıları, güvenlik filtresi devreye girdiğinde hata mesajı yerine daha düşük kapasiteli bir modelden yanıt alabilecekler. Bu, sistemin kesintisiz çalışmasını sağlar ve kullanıcı deneyimini iyileştirir.

Hatırlatmak gerekirse, Haziran ayında Mythos 5, Fable 5 ve Sonnet 5 modelleri tanıtılmıştı. Şu anda Anthropic serisinde sadece hafif sıklet Haiku modelinin 5. seriye geçmesi bekleniyor. Opus 5'in çıkışı, yapay zeka pazarında OpenAI ve Google gibi devlerle rekabeti şüphesiz daha da kızıştıracaktır.

AnthropicOpus 5Yapay ZekaTeknolojiFable 5
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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