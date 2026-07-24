Girişimcilik Dünyasında Gençlik Tutkusu: 20 Yaşın Altındaki Kurucular Nasıl Başarıya Ulaşıyor?

·32·Teknoloji
Girişimcilik Dünyasında Gençlik Tutkusu: 20 Yaşın Altındaki Kurucular Nasıl Başarıya Ulaşıyor?

Bugün teknoloji dünyasında başarıya ulaşmak için on yıllık deneyime veya prestijli bir üniversite diplomasına sahip olmak şart değil. Yapay zekâ (AI) araçlarının gelişimi, genç girişimcilere fikirlerini rekor kıran kısa sürelerde hayata geçirme imkânı tanıyor. TechCrunch verilerine göre, günümüz neslinin temsilcileri daha 20 yaşına girmeden milyonlarca dolar yatırım çekerek küresel pazara açılmayı başarıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Kazakistanlı 19 yaşındaki Arlan Rakhmetzhanov bu konudaki en çarpıcı örneklerden biri. 15 yaşında yazılım öğrenmeye başlayan genç, ilk projesi için LinkedIn üzerinden yatırımcılarla iletişime geçerek 17 yaşında ilk yatırımını aldı. Bugün Nozomio adlı startapı AI ajanları için özel bir API indeksi oluşturmakla meşgul ve proje şimdiden 6 milyon dolardan fazla fon topladı. Rakhmetzhanov'a göre genç kurucular arasında "ya zafer ya yenilgi" prensibi hakim.

Deneyimin yerini alan tutku

Eskiden Silikon Vadisi yatırımcıları genç kuruculardan en az Google, Apple veya Meta gibi dev şirketlerde çalışmış olmalarını ya da deneyimli bir ortakla gelmelerini talep ederdi. Ancak AI araçları bu engelleri ortadan kaldırdı. Artık yatırımcılar adayın diplomasına değil, GitHub platformundaki aktifliğine, açık kaynaklı (open-source) projelerdeki katılımına ve modern teknolojileri ne kadar hızlı öğrenebildiğine odaklanıyor.

Bir diğer genç girişimci Pranjali Awasthi ise 19 yaşında Slashy startapını kurdu. Fikrini hayata geçirmek için sadece okulunu değil, prestijli Georgia Tech üniversitesini de bıraktı. Awasthi, birkaç yıl önce yatırımcıların yaşına şüpheyle yaklaştığını, ancak günümüzde 18-19 yaşındaki gençlerin büyük projeleri yönetmesinin olağan bir hâl almaya başladığını vurguluyor.

Vermilion Ventures ortaklarından Ashley Smith'e göre genç girişimcilerin avantajı, korkudan uzak olmaları ve sürekli deney yapmaya hazır olmalarıdır. Portföyündeki şirketlerin önemli bir kısmı 30 yaş altı genç yöneticiler tarafından idare ediliyor. Uzman, "Deneyimleri eksik olabilir, ancak bu boşluğu inanılmaz bir tutkuyla dolduruyorlar" diyor.

Büyük yatırım ve sorumluluk baskısı

Ancak bu erken başarının kendine özgü zorlukları da bulunuyor. Pazar artık genç girişimcilere uzun süre öğrenme ve hata yapma lüksü tanımıyor. Milyonlarca dolar yatırım alan genç kurucuların birkaç yıl içinde değil, sadece birkaç ay içinde belirgin büyüme oranları sergilemesi gerekiyor. Her yanlış adımın sosyal medyada toplu şekilde tartışılması ise psikolojik baskıyı daha da artırıyor.

Özbekistan ve Orta Asya bölgesi için de bu trend yabancı değil. Arlan Rakhmetzhanov gibi komşu ülke temsilcilerinin başarısı, bölgedeki genç geliştiriciler için kendine has bir motivasyon kaynağı oluyor. Günümüzde şu faktörler gençlerin IT sektöründe daha hızlı yükselmesine yardımcı oluyor:

  • AI araçları sayesinde kod yazma sürecinin hızlanması;
  • Çevrim içi hızlandırıcılar ve pre-seed fonlarının artması;
  • Küresel topluluk ve açık kaynaklı kütüphanelerin erişilebilirliği;
  • Uzaktan çalışabilme ve uluslararası yatırımcılarla doğrudan iletişim kurma imkânı.
Özetle, teknoloji dünyasında gençlik artık bir engel değil, bilakis bir avantaja dönüşüyor. Ancak bu yolu seçen gençlerin yalnızca teknik bilgiye değil, aynı zamanda devasa bir sorumluluğa ve pazarın acımasız taleplerine de hazır olmaları gerekiyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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