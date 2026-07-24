Kanep içine saklanan nafaka borçlusunu köpeği «ifşa etti» (video)

·82·Dünya
Kanep içine saklanan nafaka borçlusunu köpeği «ifşa etti» (video)

Rusya'nın Nijniy Novgorod şehrinde icra memurlarından saklanan bir nafaka borçlusu sıra dışı bir şekilde bulundu. Adam açılır-kapanır kanepe içine saklanmıştı, ancak ev köpeklerinin hareketleri memurların dikkatini çekti.

Federal İcra Memurları Servisi verilerine göre, aranan vatandaşın nafaka borcu 220 bin rubleyi aşmıştı.

İcra memurları evi aradı

FSSP basın servisinin bildirdiğine göre, memurlar borçlunun yaşayabileceği daireye gittiler.

Ev incelenirken icra memurları, yataklı kanepenin etrafında sürekli dönen kökene dikkat ettiler. Hayvanın olağandışı hareketleri, mobilyanın içinde birinin olduğu konusunda şüphe uyandırdı.

Açıklamada, «Kanepenin içinde saklanan vatandaş bulundu. Sığınaklarından ayrılmak istemeyen adam, tüm gücüyle yapıya tutundu» denildi.

Adam kanepeden çıkmak istemedi

İcra memurları kanepeyi açtığında, aranan adamın içinde saklandığı ortaya çıktı.

Habere göre, kendi isteğiyle çıkmayı reddedip mobilya yapısına sımsıkı tutundu. Bunun üzerine memurlar onu kanepenin içinden çıkardılar.

Olay sosyal medyada da ilgi uyandırdı. Kullanıcılar, borçlunun yerini pratikte ev köpeğinin gösterdiğini şakayla karışık tartışıyorlar.

Borç miktarı 220 bin rubleyi aştı

FSSP verilerine göre adamın nafaka borcu 220 bin rubleden fazla idi.

Yükümlülüklerini yerine getirmediği için arama çıkarılmıştı. Bulunduktan sonra vatandaş yakalandı ve sorguya çekildi.

Durum

Bilgi

Olay yeri

Nijniy Novgorod

Borç türü

Nafaka

Borç miktarı

220 bin rubleden fazla

Saklandığı yer

Açılır-kapanır kanepe içi

Vatandaşın bulunmasına «yardım eden»

Ev köpeği

Bir yıla kadar hapis cezası tehlikesi var

İcra memurları servisi, adamın borcu ödememesi durumunda hakkında cezai sorumluluk meselesinin değerlendirilebileceğini bildirdi.

FSSP açıklamasına göre, nafaka ödemekten kaçınma durumunun kanıtlanması halinde vatandaşa bir yıla kadar hürriyeti bağlayıcı ceza uygulanabilir.

Ancak nihai ceza türü ve miktarını mahkeme belirler. Şimdilik adama karşı hangi usul kararının alındığı tam olarak açıklanmadı.

Saklanmak borcu ortadan kaldırmaz

Nafaka ödemelerinden kaçınmak veya icra memurlarından saklanmak vatandaşın yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Aksine, borç miktarının artmasına ve idari veya cezai sorumluluğa yol açabilir.

Nijniy Novgorod'daki olayda ise borçlunun planını kolluk kuvvetleri değil, her şeyden önce kendi köpeği boşa çıkardı.

Sizce bu olaydaki en beklenmedik «kahraman» köpek mi oldu? Fikrinizi yorumlarda bırakın.

Nijni NovgorodRusyaFederal İcra Hizmeti
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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