2026'nın En Büyük Siber Saldırıları: Veri Hırsızlığı ve Tehditler

2026 yılı, siber güvenliğin artık sadece teknik bir mesele olmadığını, küresel siyasetin merkezine yerleştiğini gösterdi. Dijital cephelerdeki savaşlar, hükümetlerin vatandaş verilerini silah olarak kullanması ve botnetlerin demokratik kurumlara saldırması sıradan hale geldi. Devlet destekli hackerlar elektrik şebekelerinden su sistemlerine kadar sivil altyapıları hedef alırken, fidye yazılımları (ransomware) büyük şirketleri rehin tutuyor. Techcrunch.com haber veriyor.

ABD'de, Elon Musk liderliğindeki Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) tarafından federal ajansların yeniden yapılandırılması sonrası ortaya çıkan veri sızıntısı ciddi endişelere yol açıyor. Sosyal Güvenlik İdaresi'ndeki değişiklikler sırasında en gizli veritabanının korunmasız bir üçüncü taraf sunucusuna yüklendiği belirtiliyor. Bu veritabanı, yaşayan neredeyse tüm Amerikalıların sosyal güvenlik numaralarını ve kişisel bilgilerini içermiş olabilir.

Mahkeme belgelerine göre, DOGE bu verileri seçimlerdeki hileleri tespit etme bahanesiyle dış siyasi gruplara sunmuş olabilir. ABD Kongresi üyeleri bunu ülke tarihindeki en büyük veri sızıntısı olarak nitelendiriyor. Ayrıca, bu verilerin vatandaşları haksız yere hedef almak için kullanılması riski bulunuyor.

Avrupa'da da durum kritik: Rusya ile bağlantılı hacker grupları Polonya, İsveç ve Norveç'in enerji ve su tedarik sistemlerine saldırdı. Polonya'daki su arıtma tesislerine ve Norveç'teki barajlara yapılan saldırılar, dijital savaşın gerçek hayata ne kadar büyük tehdit oluşturduğunu gösterdi. Bu tür hibrit savaş eylemleri sivil altyapıyı devre dışı bırakmayı amaçlıyor.

Orta Doğu'daki çatışmaların gölgesinde, İranlı hackerlar da ABD'nin kritik altyapılarına, özellikle özel su yönetimi tesislerine saldırmaya başladı. Birçok özel kamu hizmeti temel siber güvenliğe sahip olmadığından, uluslararası hacker grupları için kolay hedef haline geliyor. 2026'nın ilk yarısı, dijital dünyanın ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha kanıtladı.