Dünyada bir ilk: 100 tonluk dalga jeneratörü uluslararası güvenlik sertifikası aldı

Yenilenebilir enerji alanında tarihi bir gelişme yaşandı: İsveçli CorPower Ocean şirketi tarafından geliştirilen C4 dalga enerjisi dönüştürücüsü, dünyada DNV uluslararası sertifikasını alan ilk cihaz oldu. Deniz enerjisi projeleri için altın standart kabul edilen bu belge, teknolojinin sadece verimliliğini değil, aynı zamanda ekstrem koşullardaki güvenliğini de tescilliyor. Bu gelişmeyi Ixbt.com aktarıyor.

Sertifikasyon süreci tam 7 yıl sürdü. Bu süre zarfında uzmanlar; cihazın yapısını, üretim sürecini, malzeme dayanıklılığını ve en önemlisi şiddetli fırtınalara karşı koyabilme yeteneğini test etti. CorPower Ocean CEO'su Patrik Möller'e göre bu sertifika, dalga enerjisini sadece umut verici bir fikir olmaktan çıkarıp büyük yatırımcılar tarafından finanse edilebilecek ticari bir çözüm haline getiriyor.

Teknolojik mucize: "Kalp kapağı" prensibi

C4 cihazı, 9 metre çapında, 18 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 100 ton ağırlığında devasa bir şamandıradır. Deniz tabanına özel bir halatla sabitlenir. Dalgalar cihazı yukarı kaldırdığında, halat onu aşağı çeker. Bu ileri-geri hareket, dişli çarklar ve redüktör sistemi aracılığıyla jeneratörü çalıştırır; üretilen elektrik ise deniz altı kablolarıyla kıyıya iletilir.

Projenin başarısının anahtarı, WaveSpring adı verilen benzersiz bir sistemdir. Geliştiriciler bunu insan kalbi kapağının çalışma prensibine benzetiyor. Normalde dalga hareketleri sönümlenirken, bu sistem hareketi güçlendiriyor. Örneğin, 1 metre yüksekliğindeki dalgalarda şamandıranın hareket genliği 3 metreye kadar çıkarılıyor, bu da üretilen enerji miktarını ciddi oranda artırıyor.

Doğal afetlere dayanıklılık ve gelecek planları

Şiddetli fırtınalar sırasında sistem otomatik olarak ters moda geçerek yapıya binen yükü azaltıyor. Bu teknoloji, Portekiz kıyılarında kendi dayanıklılığını kanıtladı. 2023'ten beri test edilen prototip, yüksekliği 18,5 metreye ulaşan Domingos fırtınasını hiçbir hasar almadan atlattı. DNV uzmanlarının sertifika vermesindeki temel faktör tam da bu performans oldu.

CorPower Ocean şu anda bu teknolojiyi geniş ölçekte uygulamaya hazırlanıyor. Plana göre, 2027-2029 yılları arasında Portekiz ve İskoçya kıyılarında, onlarca şamandıradan oluşan ilk ticari dalga enerjisi santralleri devreye alınacak. Bu durum, dünya enerji dengesinde güneş ve rüzgar enerjisi gibi dalga enerjisinin de yerini almasını sağlayacak.

Ixbt.com verilerine göre, bu projenin deniz enerjisi sektöründe yeni bir dönem başlatması bekleniyor. Denize kıyısı olmayan ülkeler için bu teknoloji doğrudan bir önem taşımasa da, küresel ölçekte yeşil enerji maliyetlerinin düşmesi ve teknoloji transferleri açısından büyük önem arz ediyor.