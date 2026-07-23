Dünyada bir ilk: 100 tonluk dalga jeneratörü uluslararası güvenlik sertifikası aldı

·66·Teknoloji
Dünyada bir ilk: 100 tonluk dalga jeneratörü uluslararası güvenlik sertifikası aldı

Yenilenebilir enerji alanında tarihi bir gelişme yaşandı: İsveçli CorPower Ocean şirketi tarafından geliştirilen C4 dalga enerjisi dönüştürücüsü, dünyada DNV uluslararası sertifikasını alan ilk cihaz oldu. Deniz enerjisi projeleri için altın standart kabul edilen bu belge, teknolojinin sadece verimliliğini değil, aynı zamanda ekstrem koşullardaki güvenliğini de tescilliyor. Bu gelişmeyi Ixbt.com aktarıyor.

Sertifikasyon süreci tam 7 yıl sürdü. Bu süre zarfında uzmanlar; cihazın yapısını, üretim sürecini, malzeme dayanıklılığını ve en önemlisi şiddetli fırtınalara karşı koyabilme yeteneğini test etti. CorPower Ocean CEO'su Patrik Möller'e göre bu sertifika, dalga enerjisini sadece umut verici bir fikir olmaktan çıkarıp büyük yatırımcılar tarafından finanse edilebilecek ticari bir çözüm haline getiriyor.

Teknolojik mucize: "Kalp kapağı" prensibi

C4 cihazı, 9 metre çapında, 18 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 100 ton ağırlığında devasa bir şamandıradır. Deniz tabanına özel bir halatla sabitlenir. Dalgalar cihazı yukarı kaldırdığında, halat onu aşağı çeker. Bu ileri-geri hareket, dişli çarklar ve redüktör sistemi aracılığıyla jeneratörü çalıştırır; üretilen elektrik ise deniz altı kablolarıyla kıyıya iletilir.

Projenin başarısının anahtarı, WaveSpring adı verilen benzersiz bir sistemdir. Geliştiriciler bunu insan kalbi kapağının çalışma prensibine benzetiyor. Normalde dalga hareketleri sönümlenirken, bu sistem hareketi güçlendiriyor. Örneğin, 1 metre yüksekliğindeki dalgalarda şamandıranın hareket genliği 3 metreye kadar çıkarılıyor, bu da üretilen enerji miktarını ciddi oranda artırıyor.

Doğal afetlere dayanıklılık ve gelecek planları

Şiddetli fırtınalar sırasında sistem otomatik olarak ters moda geçerek yapıya binen yükü azaltıyor. Bu teknoloji, Portekiz kıyılarında kendi dayanıklılığını kanıtladı. 2023'ten beri test edilen prototip, yüksekliği 18,5 metreye ulaşan Domingos fırtınasını hiçbir hasar almadan atlattı. DNV uzmanlarının sertifika vermesindeki temel faktör tam da bu performans oldu.

CorPower Ocean şu anda bu teknolojiyi geniş ölçekte uygulamaya hazırlanıyor. Plana göre, 2027-2029 yılları arasında Portekiz ve İskoçya kıyılarında, onlarca şamandıradan oluşan ilk ticari dalga enerjisi santralleri devreye alınacak. Bu durum, dünya enerji dengesinde güneş ve rüzgar enerjisi gibi dalga enerjisinin de yerini almasını sağlayacak.

Ixbt.com verilerine göre, bu projenin deniz enerjisi sektöründe yeni bir dönem başlatması bekleniyor. Denize kıyısı olmayan ülkeler için bu teknoloji doğrudan bir önem taşımasa da, küresel ölçekte yeşil enerji maliyetlerinin düşmesi ve teknoloji transferleri açısından büyük önem arz ediyor.

EnerjiTeknolojiCorPower OceanDalga Enerjisiİnovasyon
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Çin uzayda devrim niteliğinde bir yörünge oluşturdu: Shijian-31 tüm jeostatik kuşağı izliyorÇin uzayda devrim niteliğinde bir yörünge oluşturdu: Shijian-31 tüm jeostatik kuşağı izliyorBugün, 02:27AMD, NVIDIA hakimiyetine son vermek için Helios sistemini tanıttıAMD, NVIDIA hakimiyetine son vermek için Helios sistemini tanıttıBugün, 01:57Patreon, çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracağını duyurduPatreon, çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracağını duyurduBugün, 01:54Sigorta teknolojileri pazarında yeni rekor: Corgi girişimi 4 milyar dolar değerlemeye ulaştıSigorta teknolojileri pazarında yeni rekor: Corgi girişimi 4 milyar dolar değerlemeye ulaştıBugün, 01:26Değişim döneminde Honor markası: Yeni logo, slogan ve görsel kimlikDeğişim döneminde Honor markası: Yeni logo, slogan ve görsel kimlikBugün, 01:25Tesla kapı kolları nedeniyle ABD'de yeni güvenlik kuralları getirilebilirTesla kapı kolları nedeniyle ABD'de yeni güvenlik kuralları getirilebilirBugün, 01:25
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim