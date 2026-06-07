Operasyonel bellek fiyatlarının 2026 sonuna kadar iki katına çıkması bekleniyor

·53·Teknoloji
Operasyonel bellek fiyatlarının 2026 sonuna kadar iki katına çıkması bekleniyor

2026 yılının sonuna kadar operasyonel bellek (RAM) fiyatlarının iki katına çıkması bekleniyor. Bu tahmini, Lexar şirketinin Avustralya ve Yeni Zelanda Bölge Müdürü Chris Xia duyurdu. Sözlerine göre, mevcut indirimler piyasadaki gerçek durumu yansıtmıyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Uzman, perakendecilerin yeni ve daha pahalı partiler gelmeden önce eski stokları satmaya çalıştığını belirtiyor. Fiyat artışının ana nedeni olarak, yapay zeka (AI) endüstrisi tarafından bellek çiplerine olan talebin keskin artışı gösteriliyor.

Samsung, SK hynix ve Micron gibi büyük üreticiler, kapasitelerinin büyük bir kısmını AI hızlandırıcılar ve veri merkezleri için gerekli olan yüksek hızlı HBM belleklerin üretimine yönlendiriyor. Sonuç olarak, sıradan kullanıcılar için ayrılan bellek hacmi azalıyor.

Chris Xia'nın eklediğine göre, sektördeki maliyet değişiklikleri nihai tüketiciye genellikle sekiz-dokuz aylık bir gecikmeyle yansıyor. Şu anda piyasadaki fiyat dinamikleri sadece artış eğilimi gösteriyor. Eski stoklar tükendiğinde, yeni partilerin fiyatları kaçınılmaz olarak daha yüksek olacak.

Operasyonel BellekRAMLexarTeknolojiYapay Zeka
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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