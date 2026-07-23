Arjantin'de 2026 Dünya Kupası finalinin tekrarı için imza kampanyası başlatıldı

Arjantin'de 2026 Dünya Kupası finalinin tekrarlanmasını talep eden bir çevrimiçi anket popülerlik kazanıyor. El Mundo'nun haberine göre, dilekçeyi 61.500'den fazla kişi destekledi.

Girişimin sahibi, Arjantin milli takımının İspanya'ya karşı aldığı 0-1'lik mağlubiyette hakem kararlarının etkili olduğunu iddia ediyor. Ancak ankette bu fikri doğrulayacak somut kanıtlar sunulmadı.

Finalin tekrarı talep ediliyor

Çevrimiçi platformda yayınlanan anketin yazarı, 2026 Dünya Kupası final sonucunun gözden geçirilmesini ve maçın yeniden oynanmasını talep etti.

Finalde Arjantin, İspanya'ya 0-1 mağlup olarak şampiyonluğu kaçırmıştı. Bu sonuç, bazı Arjantinli taraftarlar arasında sert tepkilere yol açtı.

Dilekçe kısa sürede büyük ilgi görerek 61,5 binden fazla imza topladı.

Hakem kararları eleştirildi

Ankette, maçı yöneten Sloven hakem Slavko Vincic'in bazı kararlarının sonuca etki ettiği vurgulandı.

Girişimin sahibi hakem hataları yapıldığını iddia etse de, iddiaları destekleyecek video analizi, resmi uzman görüşü veya başka güvenilir kanıtlar sunulmadı.

Bu nedenle, bu talep şimdilik taraftar tepkisine dayalı bir girişim olarak görülüyor.

61 binden fazla taraftar destek verdi

Dilekçeyi 61.500'den fazla kişinin imzaladığı belirtiliyor. Bu rakam, final sonucunun Arjantinli taraftarlar arasında hala hararetle tartışıldığını gösteriyor.

Bazıları hakem kararlarını eleştirirken, diğerleri futbolda nihai sonucun sahada belirlendiğini ve mağlubiyetin kabul edilmesi gerektiğini savunuyor.

Anket sonucu değiştirecek mi?

Çevrimiçi dilekçe çok sayıda imza toplasa da, FIFA için bağlayıcı bir hukuki gücü bulunmuyor. Final sonucunun iptali veya maçın tekrarı için resmi prosedürler, ciddi kural ihlalleri ve somut kanıtlar gereklidir.

Şu ana kadar FIFA tarafından finalin tekrarı veya hakem yönetimiyle ilgili özel bir soruşturma başlatıldığına dair bir bilgi verilmedi.

Böylece, 61 binden fazla imza toplayan dilekçe kamuoyunun büyük ilgisini çekmiş olsa da, İspanya'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki şampiyonluk sonucu pratikte değişmeden kalıyor.