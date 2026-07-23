App Store ve Google Play yasakları: Rus servislerine olan talep hızla arttı

Büyük Batılı teknoloji platformlarının Rus BT ürünlerine yönelik kısıtlamalar getirmesi beklenmedik bir sonuca yol açtı. App Store ve Google Play mağazalarından kaldırılan uygulamaları indirme talebinin kullanıcılar arasında birkaç kat arttığı gözlemleniyor. Bu durum, dijital pazardaki yasakların her zaman beklenen etkiyi yaratmadığını gösteriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Rusya'nın "Kommersant" gazetesinin sunduğu verilere göre, Max mesajlaşma uygulaması Google Play platformundan kaybolduktan sonra, ilk üç gün içinde arama sorgularının sayısı 1,8 kat arttı. "Vordstat" hizmetinin analizleri, kullanıcıların özellikle "skachat Max" veya "Max indir" gibi anahtar kelimelerle alternatif kaynakları aktif olarak aramaya başladığını gösteriyor.

Yasakların ardından gelen popülerlik

VK ekosistemine dahil olan servislerle ilgili durum da benzer. Apple 'ın App Store mağazasından bir dizi popüler uygulamayı kaldırmasının ardından, bu programlara olan ilginin azalması yerine tam tersine arttığı görülüyor. Özellikle "Vkontakte" sosyal ağının arama göstergesi yüzde 46, "Odnoklassniki" uygulamasına olan ilgi ise neredeyse iki kat arttı.

Uzmanlara göre, bu keskin artışın temel nedeni kullanıcıların endişesidir. Uygulamalar resmi mağazalardan kaldırıldığında, insanlar bunları cihazlarına yüklemeye veya yüklü sürümleri korumaya çalışıyorlar. Bu da genel istatistiklerde indirme eğilimini yapay olarak artırıyor.

Kaldırılan servislerin listesi

Hatırlatmak gerekirse, bu yılın Haziran ayı başında Max mesajlaşma uygulaması Google Play mağazasından kaldırılmıştı. Kısa bir süre sonra, 25 Haziran'da Apple da kendi platformunda geniş çaplı bir "temizlik" operasyonu gerçekleştirdi. Sonuç olarak, aşağıdaki servisler App Store'dan çıkarıldı:

VKontakte ve Odnoklassniki sosyal ağları;

Dzen ve VK Video platformları;

VK Muzika ve VK Znakomstva hizmetleri;

Mail.ru e-posta hizmeti ve yardımcı uygulamaları.

Bu süreçler Özbekistanlı kullanıcılar için de önem taşıyor, çünkü ülkemizde VK ve Mail.ru servislerini kullanan ciddi bir kitle bulunuyor. Uygulamaların resmi mağazalarda bulunmaması, yerel kullanıcıları da APK formatındaki dosyaları aramaya veya alternatif servislere (örneğin Telegram veya Gmail) geçmeye zorlayabilir.

Şu anda Rus BT şirketleri, kullanıcılarına uygulamaları doğrudan web sitelerinden veya RuStore gibi alternatif uygulama mağazalarından indirmelerini tavsiye ediyor. Ancak uzmanlar, resmi olmayan kaynaklardan uygulama indirirken siber güvenlik kurallarına uyulması gerektiğini, çeşitli zararlı yazılımların (virüslerin) cihazlara sızma riski olduğunu hatırlatıyor.