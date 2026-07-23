Samsung yeni nesil Galaxy Glasses akıllı gözlüklerini resmen tanıttı

Güney Koreli Samsung şirketi, Galaxy Unpacked etkinliği kapsamında uzun süredir beklenen yeni cihazı Galaxy Glasses akıllı gözlükleri hakkında detaylı bilgi verdi. Bu cihaz, şirketin giyilebilir teknoloji ekosistemini daha da genişleterek kullanıcılara günlük hayatta AI yeteneklerinden maksimum düzeyde yararlanma imkanı sunuyor. Cihazın sadece teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda modern bir aksesuar olarak da kullanıcıların ilgisini çekmesi bekleniyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Galaxy Glasses projesi Samsung, Google ve dünyaca ünlü gözlük üreticileri Gentle Monster ve Warby Parker iş birliğiyle geliştiriliyor. ixbt.com'un haberine göre cihaz, Google tarafından özel olarak geliştirilen Android XR işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Bu durum, gözlüğün Android akıllı telefonlar ve Wear OS tabanlı akıllı saatlerle mükemmel bir şekilde entegre olmasını sağlıyor.

Yapay zeka ve fonksiyonel özellikler

Yeni cihazın en önemli özelliği, içine entegre edilmiş Google Gemini yapay zekasıdır. Ayrıca Samsung, kendi kişisel asistanı Bixby sistemini de cihaza dahil etti. Galaxy Glasses sayesinde kullanıcılar çağrıları yanıtlayabilir, müzik dinleyebilir ve birinci şahıs bakış açısıyla çekim yapabilirler. Önemli bir detay olarak gözlükte geleneksel bir ekran bulunmuyor; tüm etkileşim sesli komutlar ve kameralar aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Tanıtım sırasında Samsung uzmanları, cihazın pratik yeteneklerini sergiledi. Örneğin gözlük, toplantı notlarını analiz edebilir, yemek pişirme sürecinde adım adım talimatlar verebilir ve Google Meet üzerinden yapılan görüntülü görüşmeler sırasında kullanıcının görüntüsünü aktarabilir. Bu tür özellikler, cihazı sadece bir oyuncak değil, iş ve ev işlerinde gerçek bir yardımcı haline getiriyor.

Otonomi ve piyasaya çıkış tarihi

Samsung mobil bölümü başkanı Won-joon Choi'nin verdiği bilgilere göre, Galaxy Glasses tek bir şarjla 9 saate kadar kesintisiz çalışma imkanına sahip. Cihazın özel kılıfı ise onu yedi kez daha tam şarj edebiliyor, bu da uzun yolculuklarda büyük kolaylık sağlıyor. Bu enerji verimliliği, gözlüğü pazardaki ana rakibi olan Meta Ray-Ban modellerine karşı güçlü bir alternatif haline getiriyor.

Özbekistan'daki teknoloji tutkunları için de bu gelişme büyük önem taşıyor. Samsung ürünlerinin ülkedeki pazar payı göz önüne alındığında, Galaxy Glasses satışa çıktığında yerel kullanıcılar arasında da popüler olması bekleniyor. Şimdilik cihazın piyasaya resmi çıkışı 2026 sonbaharı olarak planlanıyor. Şirket, bu süre zarfında yazılımı daha da geliştirmek ve ekosistemi zenginleştirmek için çalışmalarını sürdürecek.