Başakşehir, Şomurodov ve Fayzullayev'in oynadığı maçta berabere kaldı

UEFA Konferans Ligi elemeleri ikinci turunda İstanbul Başakşehirkendi sahasında Finlandiya'nın Inter Turku kulübünü ağırladı. İstanbul'da oynanan karşılaşma 1:1 beraberlikle sonuçlandı.

Türkiye kulübünün kadrosunda Özbekistan milli takım oyuncuları Eldor Shomurodov ve Abbosbek Fayzullayev forma giydi. Takımlar bir üst tura çıkacak tarafı 30 Temmuz'da Finlandiya'da belirleyecek.

Konuk ekip öne geçti

Maç, Başakşehir için beklenmedik bir senaryoyla başladı. 16. dakikada Jefta, ev sahibi ekibin kalesini havalandırarak Inter Turku'yu öne geçirdi.

Türk kulübü devre arasına kadar skoru eşitlemeye çalışsa da ilk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Başakşehir, beraberlik golünü ikinci yarının başında buldu. 54. dakikada Eren Bayram düzgün bir vuruşla dengeyi sağladı: 1:1.

Kalan sürede her iki takımın da galibiyet golünü atma fırsatı oldu ancak skor değişmedi.

Shomurodov ilk 11'de başladı

Eldor Shomurodov maça Başakşehir'in ilk 11'inde başladı. Özbek forvet 69 dakika sahada kaldı.

Daha sonra yerini da Costa'ya bıraktı. Shomurodov bu maçta gol veya asist üretemedi.

Özbekistan milli takımı kaptanı için bu karşılaşma, Avrupa kupalarındaki yeni sezonun ilk önemli sınavlarından biri oldu.

Fayzullayev ikinci yarıda oyuna girdi

Abbosbek Fayzullayev maça yedek kulübesinde başladı. 61. dakikada Brnic'in yerine oyuna dahil oldu.

Böylece maçın son yarım saatinde Shomurodov ve Fayzullayev aynı anda Başakşehir formasıyla sahada yer aldı.

Fayzullayev oyuna girdikten sonra ev sahibi ekip hücumlarını sıklaştırdı. Ancak Türk temsilcisi rakip savunmayı ikinci kez aşamadı.

Her şey Finlandiya'da belli olacak

Takımlar arasındaki rövanş maçı 30 Temmuz'da Finlandiya'da oynanacak.

İlk maçtaki 1:1'lik skor her iki tarafa da tur şansını koruma imkanı verdi. Başakşehir deplasmanda galip gelirse veya skora göre maçı uzatmalara taşıyabilir.

Türk kulübü için rövanş maçında Shomurodov ve Fayzullayev'in performansı yine odak noktası olacak.

UEFA Konferans Ligi elemeleri, ikinci tur

İstanbul Başakşehir — Inter Turku — 1:1

Goller: Jefta, 16 — 0:1; Eren Bayram, 54 — 1:1.

İstanbul Başakşehir kadrosu: Shengezer, Şahiner, Bayram, Ba (Opoku, 61), Karbownik, Güneş, Kemen, Malli, Eldor Shomurodov (da Costa, 69), Brnic (Abbosbek Fayzullayev, 61), Yıldırım (Selke, 69).