V-Color yeni DDR5 modüllerini tanıttı: Tek sette 2 TB'a kadar bellek

V-Color, Manta XOT1 DDR5 bellek serisini güncelledi. Yeni modüller, yenilenmiş tasarım, OLED ekranlar ve düşük gecikme sürelerine odaklanan AMD EXPO ULL profillerini destekleme özelliğine sahip oldu. Ana görsel değişiklik soğutucu yapısında oldu; yüksekliği azaltıldı ve OLED ekran, anakartın güç kabloları tarafından engellenmeyecek şekilde konumlandırıldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

OLED ekran, sistemin sıcaklığı, voltajı, zamanlamaları ve bellek kapasitesi gibi önemli göstergeleri gerçek zamanlı olarak gösterir. Amiral gemisi olarak kabul edilen Manta XOT1 setlerinin, AMD EXPO ULL profilleri sayesinde 6000 MT/s frekans ve CL26 zamanlamalarında çalıştığı belirtildi. Üretici, ekran işlevlerinin hem AMD hem de Intel platformlarında eşit derecede kararlı çalıştığını vurguluyor.

Oyun oyuncularına yönelik çözümlerin yanı sıra, V-Color daha güçlü konfigürasyonları da sergiledi. Özellikle, 8000 MT/s frekanslı ve her bir modülü 128 GB kapasiteli yeni 4R CUDIMM (CQDIMM) modülleri tanıtıldı. Bu durum, yüksek performans ihtiyacı duyan kullanıcılar için geniş olanaklar yaratıyor.

İş istasyonları ve sunucular için V-Color maksimum yoğunluğa odaklandı. Şirket, modül başına 256 GB olan DDR5 RDIMM bellekleri ve toplam kapasitesi 2 TB'a ulaşan setler sunuyor. Tüm yeni ürünler SK Hynix çipleri üzerine inşa edildi. Fiyatlar henüz açıklanmasa da, oldukça yüksek olması bekleniyor.