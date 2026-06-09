Samsung, 44 cihaz için One UI 8.5 güncellemesini tamamladı

·8·Teknoloji
Samsung, 44 cihaz için One UI 8.5 güncellemesini tamamladı

Samsung, güncelleme alması resmi olarak onaylanan tüm cihazlar için One UI 8.5 arayüzünün dağıtım sürecini tamamladı. Listedeki son model Galaxy A15 oldu ve bunun ardından şirket yeni sürümün yaygınlaştırma programını tamamen kapattı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Toplamda 44 akıllı telefon ve tablet One UI 8.5 sürümüne geçti. Ayrıca Samsung, resmi destek listesine dahil olmayan bir dizi cihaz için de beklenmedik şekilde güncelleme sundu. Bunlar arasında daha önce statüsü belirsiz olan Galaxy F54 modeli de var.

One UI 8.5 dağıtımının tamamlanmasının ardından şirket tüm dikkatini One UI 9.0 üzerinde çalışmaya yöneltti. Yeni arayüzün ilk test sürümleri Galaxy A17, Galaxy A34 ve Galaxy A57 modelleri için yayınlandı.

Bu tür adımlar, Galaxy ekosistemi için bir sonraki büyük güncellemeye hazırlıkların başladığını gösteriyor. Kullanıcılar artık Android işletim sisteminin yeni sürümüne dayalı bir arayüzü bekleyebilir.

SamsungOne UIAkıllı TelefonGalaxyTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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