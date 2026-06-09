Rusya'da uluslararası aramalara yönelik kendi kendine yasaklama seçeneği getiriliyor

·3·Teknoloji
Rusya'da uluslararası aramalara yönelik kendi kendine yasaklama seçeneği getiriliyor

Rusya Devlet Duması, siber dolandırıcılıkla mücadeleyi amaçlayan yasa tasarısını ikinci ve üçüncü okumada onayladı. Yeni yasa kapsamında aboneler için uluslararası gelen aramaları isteğe bağlı olarak engelleme imkanı sağlanacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu yasağı uygulamak için kullanıcılar "Gosuslugi" portalı üzerinden kişisel hesaplarını kullanabilir veya çok işlevli merkezlere (MFC) şahsen başvurabilir. Hizmet etkinleştirildikten sonra, yurtdışından gelen tüm aramalar telekomünikasyon operatörü tarafından otomatik olarak reddedilecektir.

Yasada belirtildiği üzere, getirilen kısıtlamaları kaldırmak için abonenin şahsen MFC'ye gitmesi gerekmektedir. Bu önlem, dolandırıcılar tarafından hesapların uzaktan yönetilmesi ve yasakların kaldırılması riskini azaltmayı amaçlamaktadır.

Ayrıca, belge telekomünikasyon şirketlerine tüm uluslararası aramaları özel olarak işaretleme (markalama) yükümlülüğü getirmektedir. Bu tür işaretlemenin kesin prosedürü ve formatı Rusya hükümeti tarafından ayrı olarak belirlenecektir.

RusyaSiber GüvenlikİletişimMevzuatTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Beeline 'beyaz VPN'i başlattı: Spotify ve Netflix'e doğrudan erişimBeeline 'beyaz VPN'i başlattı: Spotify ve Netflix'e doğrudan erişimBugün, 12:50Rusya'da SIM kartların yeniden tesciline 90 günlük yasak getirildiRusya'da SIM kartların yeniden tesciline 90 günlük yasak getirildiBugün, 12:25Scooter girişiminin kurucusu uzayda veri merkezi kurmak için 5 milyon dolar topladıScooter girişiminin kurucusu uzayda veri merkezi kurmak için 5 milyon dolar topladıBugün, 12:23Samsung, 44 cihaz için One UI 8.5 güncellemesini tamamladıSamsung, 44 cihaz için One UI 8.5 güncellemesini tamamladıBugün, 12:22Dongfeng, 1000 km menzilli katı hal pilleri üretecekDongfeng, 1000 km menzilli katı hal pilleri üretecekBugün, 11:57Yandex Kitaplar platformasında kitapları rollere bölerek okuma özelliği geldiYandex Kitaplar platformasında kitapları rollere bölerek okuma özelliği geldiBugün, 11:51
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde