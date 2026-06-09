Rusya'da uluslararası aramalara yönelik kendi kendine yasaklama seçeneği getiriliyor

Rusya Devlet Duması, siber dolandırıcılıkla mücadeleyi amaçlayan yasa tasarısını ikinci ve üçüncü okumada onayladı. Yeni yasa kapsamında aboneler için uluslararası gelen aramaları isteğe bağlı olarak engelleme imkanı sağlanacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu yasağı uygulamak için kullanıcılar "Gosuslugi" portalı üzerinden kişisel hesaplarını kullanabilir veya çok işlevli merkezlere (MFC) şahsen başvurabilir. Hizmet etkinleştirildikten sonra, yurtdışından gelen tüm aramalar telekomünikasyon operatörü tarafından otomatik olarak reddedilecektir.

Yasada belirtildiği üzere, getirilen kısıtlamaları kaldırmak için abonenin şahsen MFC'ye gitmesi gerekmektedir. Bu önlem, dolandırıcılar tarafından hesapların uzaktan yönetilmesi ve yasakların kaldırılması riskini azaltmayı amaçlamaktadır.

Ayrıca, belge telekomünikasyon şirketlerine tüm uluslararası aramaları özel olarak işaretleme (markalama) yükümlülüğü getirmektedir. Bu tür işaretlemenin kesin prosedürü ve formatı Rusya hükümeti tarafından ayrı olarak belirlenecektir.